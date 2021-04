Altach verlängert mit zwei Youngsters

GEPA pictures/ Patrick Steiner

Lars Nussbaumer bleibt dem SCR Altach treu

Beim SCR Altach vermeldet man die Vertragsverlängerung mit den beiden Nachwuchsspielern Jakob Odehnal und Lars Nussbaumer. Beide binden sich mit neuen Verträgen über die laufende Saison hinaus, eine nähere Angabe machte der Verein nicht.

>> Die Vereinsstatistik von Lars Nussbaumer in der weltfussball-Datenbank

Erfreuliche Nachrichten bei Bundesligist SCR Altach. Wie die Vorarlberger in einer Aussendung bekannt geben, werden die beiden Youngsters Jakob Odehnal und Lars Nussbaumer mit neuen Verträge über die laufende Saison hinaus ausgestattet. Über die genaue Laufzeit der Arbeitspapiere wurden keine Angaben gemacht.

Nussbaumer bereits mit Bundesliga-Erfahrung

"Jakob Odehnal und Lars Nussbaumer gehören zur nächsten Generation des SCR Altach, für die es jetzt gilt, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu machen. Wir wollen ihnen die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten, um den Sprung in die Bundesliga zu schaffen und sie step by step an die Mannschaft heranführen", so Noch-Sportdirektor Christian Möckel.

✍️ Der SCR Altach stattet die beiden Youngsters Jakob Odehnal und Lars Nussbaumer mit neuen Verträgen über die laufende Saison hinaus aus. #SCRA



ℹ️ https://t.co/ZFx5D3mlSO pic.twitter.com/CPHg7dZyPx — SCR Altach (@SCRAltach) 7. April 2021

Nussbaumer bringt es bereits auf elf Einsätze in der Bundesliga, in dieser Saison reichte es noch zu keinem Pflichtspieleinsatz für die Altacher, den Anfang der aktuellen Saison verbrachte er aber auch leihweise bei Zweitligist Dornbirn, wo er sechsmal in der 2. Liga zum Einsatz kam. Jakob Odehnal ist seit vergangenem Sommer die Nummer drei auf der Torhüterposition von Altach und stand bisher in acht Ligaspielen im Kader.

"Ich fühle mich hier in Altach sehr wohl und spüre das Vertrauen des Clubs. Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines jungen Spielers sind aus meiner Sicht gegeben, darum ist die Verlängerung der nächste sinnvolle Schritt", gibt sich Nussbaumer optimistisch. Auch Odehnal freut sich über die Zukunftsklärung: "Ich bin sehr glücklich und dankbar, hier in Altach einen neuen Vertrag unterschreiben zu dürfen. In den letzten zwei Jahren konnte ich mich sowohl fußballerisch als auch menschlich weiterentwickeln und freue mich auf unseren weiteren gemeinsamen Weg."

red