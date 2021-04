Überraschende Dopingkontrolle beim DFB-Team

FIRO/FIRO/SID/

DFB-Frauen bereiten sich auf zwei Länderspiele vor

Die deutschen Fußballerinnen haben vor ihren Länderspielen gegen Australien und Norwegen unangemeldeten Besuch im Teamhotel in Neu-Isenburg bekommen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, baten Kontrolleure der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) am Mittwochabend vier Nationalspielerinnen zur Urinprobe.

Die DFB-Auswahl bereitet sich derzeit auf einen Test-Doppelpack in Wiesbaden vor. Am Samstag (16:10 Uhr) geht es gegen die Matildas aus Down Under, drei Tage darauf gegen Norwegen (16:00 Uhr).