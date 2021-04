Hütter gibt sich bei Zukunftsfrage schweigsam

dpa

Adi Hütter will sich nicht zu seinen Zukunftsplänen äußern

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter will Spekulationen über seine Zukunft weiterhin nicht kommentieren.

>> Liveticker: Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg

Auf die Frage, ob er die Journalisten dazu ein bisschen erhellen könne, antwortete der Österreicher: "Nein, werde ich nicht. Ich werde mich nicht immer wiederholen, sondern ich werde weiter genau das tun, was ich bisher gemacht habe. Ich werde mich aufs Wesentliche konzentrieren und das ist der VfL Wolfsburg." In der Mannschaft habe ihn noch keiner auf das Thema angesprochen. "Die Fragen kommen alle von außen", bekräftigte Hütter.

Gerüchte um Gladbachwechsel - Hinteregger fällt weiter aus

Der 51 Jahre alte Erfolgscoach der Hessen war in der vergangenen Woche als Nachfolgekandidat von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach gehandelt worden. Auf mehrere Nachfragen hatte er sein Ende Februar geäußertes klar Bekenntnis ("Ich bleibe!") nicht explizit wiederholen wollen. Schon die Young Boys Bern hatte er 2018 nach dem Gewinn des Meistertitels verlassen. Die Eintracht, derzeit Tabellenvierter, könnte er in der laufenden Spielzeit erstmals in die Champions League führen.

Indes muss im Spitzenspiel gegen Wolfsburg erneut ohne Abwehrchef Martin Hinteregger auskommen. "Martin Hinteregger wird es nicht schaffen, aber ich gehe davon aus, dass er nächste Woche wieder am Training teilnimmt", sagte Hütter zum Spiel am Samstag. Nationalspieler Amin Younes, der beim 2:1-Sieg in Dortmund ausgewechselt wurde, soll nach Adduktorenproblemen wieder dabei sein.

Die Hessen haben nach dem Auswärtserfolg beim BVB schon sieben Punkte Vorsprung auf den direkten Rivalen. "Wir wissen, wo die Reise hingeht: Sie geht Richtung Champions-League-Kurs", sagte Hütter, der mit der Eintracht den erstmaligen Einzug in die Königsklasse schaffen könnte.

"Es ist immer ratsam in den Rückspiegel zu schauen, das ist auch beim Autofahren ratsam. Aber Ziel ist beim Autofahren trotzdem, dass man auch nach vorne schaut", sagte Hütter: "Das werden wir auch im Fußball tun. Mit einem Sieg sind wir am dritten Platz ganz knapp dran." Dann wäre es noch ein Punkt auf Wolfsburg, doch dieses Unterfangen wird alles andere als leicht.

"Das ist der nächste sehr starke Sparringspartner", warnte Hütter. Die Niedersachsen seien eine "sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Sehr diszipliniert, defensiv unglaublich stark, spielen schnellen Fußball in beide Richtungen. Sie haben viele Möglichkeiten, es ist eine unheimlich variable Mannschaft."

dpa/sid