Maierhofer: "Erwarte ein Duell auf Augenhöhe"

Frank Scheuring via www.imago-images.de

Stefan Maierhofer ist ein wahrer Kenner des Bundesliga-Spitzenduells

Für den SK Rapid war Stefan Maierhofer in 60 Spielen 38-mal erfolgreich, für Red Bull Salzburg in 53 Spielen immerhin 17-mal. Der aktuelle Angreifer von den Würzburger Kickers ist ein wahrer Experte für das anstehende Spitzenduell und spricht über den Schlager.

>> Liveticker: Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg

Sowohl als Spieler von Rapid Wien als auch von Red Bull Salzburg hat Stefan Maierhofer schon einige Duelle zwischen den beiden Erzrivalen miterlebt. Beim legendären 7:0-Auswärtssieg der "Grün-Weißen" gegen die "Roten Bullen" in der Meistersaison 2008 steuerte er selbst einen Doppelpack bei und auch beim Salzburger-Double im Jahr 2012 trat er in zwei Aufeinandertreffen der beiden Teams als Torschütze in Erscheinung.

"Die Hütte wäre aus allen Nähten geplatzt"

Im Gespräch auf der "Bundesliga-Seite" äußert sich der mittlerweile 38-jährige Angreifer zur Brisanz des kommenden Duells: "Für Rapid sind diese Spiele die wichtigsten neben dem Wiener Derby. Die Rivalität ist ja in erster Linie über die Fanszenen entstanden, und ich finde, dass sich da in Salzburg in den letzten Jahren einiges entwickelt hat. Dort gibt es mittlerweile auch einige Hardcore-Anhänger."

Ganz besonders bitter ist das Fehlen der Fans in Wien-Hütteldorf, wie Maierhofer anmerkt: "Die Hütte wäre aus allen Nähten geplatzt, von dieser brisanten Stimmung hätten alle profitiert. Dann wäre die Qualität, die ohnehin vorhanden ist, noch besser zur Geltung gekommen."

In der Tabelle liegt Rapid aktuell vier Punkte hinter Red Bull Salzburg, die beide zum Auftakt der Meistergruppe einen Sieg einfahren konnten. Während sich die Salzburger über einen 3:1-Sieg gegen Sturm Graz freuen konnten, schoss sich Rapid mit einem fulminanten 8:1 gegen den Wolfsberger AC mehr als nur warm für das anstehende Spitzenspiel.

Wegweisendes Duell steht bevor

"Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe, allerdings mit leichten Vorteilen für Salzburg. Wie offensiv und aggressiv sie in jeder Phase des Spiels agieren – da könnte sich Rapid noch etwas abschauen. Ansonsten sind die Hütteldorfer für mich der klare Verfolger Nummer eins", gibt sich Maierhofer gerecht, dem der Fußball unter Didi Kühbauer immer mehr gefällt: "Ich finde, dass die Entwicklung von Rapid hin zu dem Fußball, den sie unter Didi Kühbauer spielen wollen, immer besser zu sehen ist. Das ist eine junge Mannschaft, die durch starke Einkäufe wie zum Beispiel von Ercan Kara sinnvoll ergänzt wurde."

Für beide Mannschaften ist der Schlager am Sonntag auf jeden Fall ein wegweisendes Duell. Sollte Rapid einen Heimsieg einfahren, könnte man acht Runden vor Schluss bis auf einen Punkt an die Salzburger heranrücken. Ein gutes Omen: Auch in der Meistersaison 2008 fehlte den "Hütteldorfern" acht Runden vor Schluss lediglich ein Punkt auf die Salzburger. Bei einem Sieg für Salzburg beträgt der Rückstand bereits sieben Punkte, ein Vorsprung, den sich das Team von Jesse Marsch wohl kaum mehr nehmen lassen wird.

>> Die Vereinsstatistik von Stefan Maierhofer in der weltfussball-Datenbank

"Wenn du auf die Tabelle schaust und sieben Punkte Rückstand hast, ist das eine enorme Belastung. Kommt Rapid aber auf einen Punkt heran, schaut die Lage ganz anders aus. Ich hoffe, dass die Liga spannend bis zum Schluss bleibt", hofft Maierhofer auf einen aufregenden Schlager im Allianz-Stadion.

red