Zlatan Ibrahimovic kommt ins Kino

Zlatan Ibrahimovic spielt im neuen Asterix-Film mit

Zlatan gegen die unbeugsamen Gallier: In der Rolle des Römers Caius Antivirus wird Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic im neuen Film "Asterix und Obelix: die Seidenstraße" zu sehen sein.

Das bestätigte der Stürmer des italienischen Tabellenzweiten AC Mailand indirekt auf Instagram. Wie die anderen Schauspieler des Realfilms postete auch der 39 Jahre alte Ibrahimovic den Namen seines Protagonisten.

Der Film von Regisseur Guillaume Canet soll 2022 in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten zu dem mit 60 Millionen Euro Budget ausgestatteten Streifen fanden im vergangenen Jahr unter anderem in China statt. Der Film basiert nicht auf einer Comicvorlage.

Der Schwede Ibrahimovic reiht sich in eine Liste von anderen Sportstars ein, die bereits in einem Asterix-und-Obelix-Film mitgespielt haben: Unter anderem waren Michael Schumacher und Zinédine Zidane in dem Film "Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen" aus dem Jahr 2008 zu sehen.