Leipzig an Salzburg-Goalgetter Daka dran

Patson Daka könnte vielleicht schon bald in Deutschland über Tore jubeln

Wieder einmal hat RB Leipzig einen Spieler vom österreichischen Tabellenführer Red Bull Salzburg im Visier. Diesmal handelt es sich um Goalgetter Patson Daka, der mit 23 Toren in 19 Ligaspielen zu den besten Torjägern Europas zählt und die Leipziger Suche nach einem echten Knipser beenden könnte.

RB Leipzig ist auf der Suche nach einem wahren Goalgetter. Die bisher 48 erzielten Tore verteilen sich beim Bundesliga-Zweiten auf insgesamt 15 Spieler, ein wahrer Torjäger sticht bei den Leipzigern trotz Offensivkaliber wie Yussuf Poulsen, Alexander Sörloth oder Ex-Salzburger Hee-chan Hwang aber nicht heraus. Abhilfe könnte da ein Ex-Kollege des südkoreanischen Angreifers sein, denn laut Informationen der "Bild" ist Salzburg-Goalgetter Patson Daka auf Liste von Julian Nagelsmann als Verstärkung für die kommende Saison.

Daka wäre der 19. Salzburg-Leipzig-Transfer

Momentan sind Marcel Sabitzer, Emil Forsberg und Christopher Nkunku mit jeweils sechs Toren die Leader in der internen Torjäger-Liste, doch keiner von ihnen ist ein eigentlicher Stürmer. Patson Daka würde da mit seiner Quote von 23 Toren in 19 Bundesligaspiele einiges an Gefährlichkeit im Angriff mitbringen. Er erzielte zudem zuletzt gegen Sturm Graz innerhalb von acht Minuten einen Dreierpack.

A MUST-READ ☝️😍



'Sie kamen aus Sambia und eroberten die Herzen der Fußballfans in Österreich: @PatsonDaka20 und @EnockMwepu45 über Freundschaft und ein Geschenk, für das es sich zu kämpfen lohnt.' ⤵ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 7. April 2021

Sollte es zu einem Wechsel des sambischen Stürmers kommen, wäre es bereits der 19. Profi, der den Weg aus der "Mozartstadt" nach Leipzig einschlägt. Zuletzt zog es im Winter Ex-Kollege Dominik Szoboszlai nach Leipzig, der aber aufgrund einer Verletzung bisher noch keinen Einsatz für sein neues Team absolvieren könnte. Vielleicht folgt sein Debüt in der neuen Saison, an der Seite von Patson Daka.

Neben Daka bringt die Zeitung aber auch ÖFB-Stürmer Saša Kalajdžić bei den Leipzigern ins Gespräch, der aktuell bei 13 Toren in der Bundesliga-Saison steht.

