Gladbach plant keinen Ausverkauf - Hütter-Deal bald fix?

Gladbach-Manager Max Eberl will sich bei der Trainersuche nicht zu tief in die Karten schauen lassen

Auch Borussia Mönchengladbach schreibt in Zeiten der Corona-Pandemie rote Zahlen. Rund 17 Millionen Euro fehlen den Fohlen im Geschäftsjahr 2020. Dennoch droht kein Ausverkauf, wie Gladbach-Manager Max Eberl klarstellte.

"Dem Verein geht's weiterhin gut. Es ist nicht so, dass wir Spieler verkaufen müssen", sagte der 57-Jährige zur "Bild", gab jedoch zu: "Natürlich kann es Konstellationen geben, beispielsweise um einen Vertrag nicht im nächsten Jahr auslaufen zu lassen, dass uns auch jemand verlässt. Aber dann nehmen wir Geld ein, mit dem ich wieder einkaufen kann."

Topstars, deren Arbeitspapiere im Sommer 2022 auslaufen, sind Denis Zakaria und Matthias Ginter. Marcus Thuram (31 Millionen Euro) und Florian Neuhaus (40 Millionen Euro) sollen Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen verankert haben. Auch ein Verkauf von Alassane Pléa würde wohl eine ordentliche Summe in die Kassen spülen.

Trotz der wirtschaftlich schwierigen Lage will Eberl "keine Kredite vom Staat erfragen", wie es etwa der FC Schalke 04 gemacht hat, "sondern weiter alles aus eigener Kraft stemmen." Natürlich müsse man in Corona-Zeiten sparsamer sein. "Aber wenn wir Geld einnehmen, ist es unser Ziel, es auch wieder in den Sport zu investieren", stellte der Sportchef klar.

Neuer Gladbach-Trainer? "Wir sind uns klar, wer's werden soll"

Auch zum Nachfolger von Trainer Marco Rose, der sich Borussia Dortmund anschließen wird, bezog Eberl Stellung: "Wir sind uns klar, wer's werden soll. Beim Zeitpunkt lassen wir uns aber nicht in die Karten schauen."

Adi Hütter von Eintracht Frankfurt, Erik ten Hag von Ajax Amsterdam und Jesse Marsch von RB Salzburg gelten als heiße Kandidaten.

Laut "Bild" hat sich Hütter als Favorit herauskristallisiert. Demnach soll der Deal entweder in der kommenden Woche rund um das Duell zwischen Gladbach und der SGE verkündet werden, oder aber erst, wenn Frankfurt die Champions-League-Qualifikation sicher hat. Das soll Hütters Wunsch sein.