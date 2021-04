RB Leipzig bindet Orban langfristig

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Willi Orban bleibt RB Leipzig erhalten

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Abwehrspieler Willi Orban vorzeitig bis 2025 verlängert. Dies gab der Tabellenzweite am Freitag bekannt.

Die Verlängerung beinhaltet auch einen Anschlussvertrag, der dem 28-Jährigen darüber hinaus einen Verbleib im Klub sichert.

"Willi hat über Jahre hinweg großen Anteil an unserem erfolgreichen Weg und auch in dieser Saison wieder unter Beweis gestellt, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche: "Er geht auf dem Platz mit guten Leistungen voran und ist auch in der Kabine ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Willi steht für RB Leipzig und ist für unsere Fans eine wichtige Identifikationsfigur."

Der ungarische Nationalspieler spielt seit 2015 für RB und absolvierte bislang 189 Pflichtspiele für die Leipziger.