Holzhauser bei belgischen Topklubs gefragt

via www.imago-images.de

Raphael Holzhauser hat sich ins Schaufenster gespielt

Mit unglaublichen 32 Scorerpunkten in 32 Ligapartien spielt Raphael Holzhauser aktuell die beste Saison seiner Karriere. In der belgischen Liga sorgt er mit Aufsteiger K Beerschot VA aktuell für Furore und wird nun mit einem Topklub in Verbindung gebracht.

In der belgischen Liga ist Raphael Holzhauser aktuell das Maß der Dinge. Unfassbare 32 Scorerpunkte sammelte der ÖFB-Legionär in genauso vielen Ligaspielen. Mit 16 erzielten Toren liegt er aktuell auf dem fünften Rang der Torjägerliste, schoss zuletzt seinen Klub mit einem Elfer-Doppelpack zu einem weiteren Sieg. Nun wird der ehemalige Austria Wien-Spieler laut "voetbal24" mit einem Wechsel zu Topklub KRC Genk in Verbindung gebracht.

Holzhauser ist bei seinem Klub K Beerschot VA an 56 Prozent der Tore direkt beteiligt, kein Wunder, dass auch die direkte Konkurrenz auf den Spielmacher aufmerksam geworden ist. Durch seine starken Leistungen in Belgien schaffte er es im letzten Jahr auch unter Franco Foda zu seinem Debüt im A-Nationalteam Österreichs.

Zwar hat der 28-Jährige seinen Vertrag bei Beerschot erst im November bis 2023 verlängert, bei einem Angebot eines Topklubs könnte Holzhauser dennoch ins Grübeln kommen. Allerdings könnte die Ablösesumme einen Strich durch die Rechnung machen, laut dem belgischen Sportportal verlangt Beerschot für seinen Erfolgskicker rund fünf Millionen Euro. Neben Genk sind mit Brügge und KAA Gent zudem zwei weitere Klubs an den Diensten des ÖFB-Legionärs interessiert.

red