"Beste Stürmer der Welt": Lewandowski adelt Haaland

Essler Kremser Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-i

Robert Lewandowski traut Erling Haaland eine steile Karriere zu

Noch ist Erling Haaland nicht auf der Stufe von Robert Lewandowski angekommen. Noch. Der Superstar des FC Bayern hält es sehr wohl für möglich, dass der BVB-Angreifer früher oder später das Prädikat "Weltklasse" erreichen wird.

Nach Meinung von Robert Lewandowski verfügt Erling Haaland über alle Facetten, die es braucht, um ein absoluter Superstar zu werden.

"Wenn er weiter hart an seinen Fähigkeiten arbeitet, hat er in der Zukunft eine große Chance, der beste Stürmer der Welt zu werden, definitiv", sagte Lewandowski bei "CBS Sports" auf "Paramount+". Allein an Haalands Gesicht lasse sich erkennen, "wie hungrig er ist, Tore zu erzielen".

Und genau das hat der BVB-Shootingstar auch in dieser Saison zu Genüge getan. In 33 Pflichtspielen erzielte er 33 Tore, seit seinem Wechsel im Winter 2020 kommt Haaland auf bärenstarke 49 Tore in 51 Begegnungen. Ein Wert, der ihn in Europa heiß begehrt macht.

Seit Monaten halten sich teils wilde Spekulationen um Haalands Zukunft. Berater Mino Raiola befand sich vor Kurzem mit Haaland senior auf Reisen quer durch den Kontinent und tauschte sich währenddessen unter anderem mit Vertretern des FC Barcelona, Real Madrid und zahlreichen Premier-League-Klubs aus.

Lewandowski warnt BVB-Star Haaland aber auch

Lewandowski hat inmitten des Hypes aber auch einen wichtigen Ratschlag für Haaland. "Manchmal ist es nicht so einfach, auch wenn alles gut läuft", so der Bayern-Stürmer, der betonte, dass sein Dortmunder Kontrahent immer noch sehr jung sei, für sein Alter aber bereits "so viele Tore erzielt" habe.

Während Haaland mit allerhand Topklubs in Verbindung gebracht wird, kann Lewandowski entspannt in die Zukunft blicken. Sein Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2023 datiert. Gerüchte über angebliche Vertragsgespräche dementierte Berater Pini Zahavi unmittelbar nach ihrem Aufkommen.

"Ich möchte noch viele Jahre auf dem höchsten Niveau spielen und ich bereit dafür zu kämpfen", sagte Lewandowski, als er auf seine Zukunft angesprochen wurde. Er sei froh, sich in der Bundesliga mit Stürmern wie Haaland messen zu können. "Ich bin glücklich über die Position, in der ich mich gerade befinde."