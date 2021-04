So denkt Lewandowski über Haaland

Jürgen Fromme

FC-Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski ist von BVB-Youngster Erling Haaland begeistert

Zwei der größten Attraktionen der Fußball-Bundesliga sind Robert Lewandowski vom FC Bayern und BVB-Goalgetter Erling Haaland. Die beiden Mittelstürmer treffen nach Belieben, leichte Vorteile liegen bislang aber beim deutlich erfahreneren Münchner, der sich die Torjägerkanone in der laufenden Saison aller Voraussicht nach erneut sichern wird. Dennoch ist sein Respekt vor dem Rivalen von Borussia Dortmund riesig.

Im Gespräch mit "CBS Sports" geriet der aktuell verletzte Lewandowski mächtig ins Schwärmen. Haaland sei "ein großartiger Spieler", lobte der Pole. Er habe "gigantisches Potenzial" und sei zudem "noch sehr jung".

Mit 21 Toren in 22 Liga-Einsätzen begeisterte Haaland in den vergangenen Monaten. An Lewandowskis Quote kommt der norwegische Nationalspieler freilich noch nicht heran: Der 32-Jährige netzte in 25 Partien unfassbare 35 Mal.

Das Knipser-Duell mit seinem Kontrahenten genießt Lewandowski sehr. "Es ist großartig, so einen jungen Spieler in der Liga zu sehen und sich mit ihm zu messen", betonte der amtierende Weltfußballer, der einst selbst das BVB-Trikot trug.

Lewandowski sicher: Haaland kann "der beste Stürmer der Welt werden"

Besonders angetan ist Lewandowski von Haalands Ausstrahlung. "Wenn ich sein Gesicht sehe und merke, wie hungrig er auf Tore ist ...", staunte der Bayern-Star, der dem Dortmunder "mit Sicherheit" zutraut, eines Tages "der beste Stürmer der Welt zu werden".

Schon jetzt sehen viele Experten in Haaland den logischen Nachfolger Lewandowskis beim deutschen Rekordmeister aus München. Ans Aufhören denkt der Routinier allerdings noch nicht: "Ich will noch viele Jahre auf höchstem Niveau spielen. Ich bin glücklich da, wo ich bin."

Aktuell laboriert Lewandowski an einer Bänderdehnung, die er sich während der Länderspielpause bei der Nationalmannschaft zugezogen hatte.