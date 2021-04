Fuhrmann warnt vor ÖFB-Gegner Finnland

APA/EXPA/PETER RINDERER

Irene Fuhrmann (r.) und Torfrau Manuela Zinsberger freuen sich auf den Test

Im Testspiel gegen Finnland will Österreichs Frauen-Nationalteam den nächsten Entwicklungsschritt machen.

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann hat vor dem freundschaftlichen Länderspiel von Österreichs Fußballerinnen gegen Finnland am Sonntag (20:30 Uhr) in Ritzing vor den Skandinavierinnen gewarnt. "Die Finninnen sind in den vergangenen Jahren wiedererstarkt", sagte Fuhrmann und verwies speziell auf deren Defensive. In der EM-Qualifikation hatte sich die Auswahl von Teamchefin Anna Signeul als Gruppensieger einen Fixplatz bei der Endrunde 2022 in England erspielt.

"Sie zeichnen sich durch eine kompakte, strukturierte Defensive aus und bekommen nur sehr wenige Gegentore. Zudem sind sie im Umschaltspiel gefährlich und bringen viele Spielerinnen in die Box. Wir werden deshalb auch in der Restverteidigung gefordert sein", meinte Fuhrmann vor dem dritten ÖFB-Länderspiel im Jahr 2021, das den nächsten Entwicklungsschritt verdeutlichen soll: "Jetzt müssen wir auch im Angriffsdrittel noch cleverer werden." Das Ergebnis "ist zweitrangig, auch wenn wir natürlich gewinnen wollen", so Fuhrmann.

Nach einer intensiven Trainingswoche im Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf kann die 40-Jährige gemäß derzeitigem Stand auf alle einberufenen Spielerinnen zurückgreifen. Allerdings fehlt mit den verletzten Viktoria Schnaderbeck, Verena Aschauer, Lisa-Marie Makas, Viktoria Pinther oder Julia Hickelsberger-Füller die Erfahrung aus insgesamt 253 Länderspielen. Dafür steht Stammtorhüterin Manuela Zinsberger nach ihrem coronabedingten Einreiseverbot nach Malta diesmal wieder zur Verfügung.

Im Head-to-Head mit Finnland liegt Österreich mit drei Siegen und einer Niederlage aus bisher vier Aufeinandertreffen übrigens vorne. Zuletzt gelangen im Jahr 2018 im Rahmen der Qualifikation für die WM 2019 zwei Siege (2:0 und 4:1).

