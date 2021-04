Corona-Schock bei DFB-Frauen! 4 Spielerinnen in Quarantäne

foto2press/Oliver Baumgart via www.imago-images.de

Felicitas Rauch wurde positiv auf COVID-19 getestet

Unmittelbar vor dem Länderspiel der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft mussten wegen eines positiven Corona-Tests insgesamt vier Spielerinnen von dem Team isoliert werden.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Samstag rund zwei Stunden vor dem Anpfiff der Partie in Wiesbaden (16.10 Uhr/ARD) gegen Australien bekanntgab, fiel der PCR-Test von Felicitas Rauch vom Freitag positiv aus. Sie sei symptomfrei.

ℹ️ Felicitas Rauch wurde positiv auf Corona getestet. Sie ist aktuell symptomfrei und wurde umgehend isoliert. Lena Oberdorf, Sara Doorsoun und Svenja Huth müssen als Kontaktpersonen ebenfalls vorsorglich in Quarantäne.



Im Rahmen der Kontaktverfolgung seien in Lena Oberdorf, Sara Doorsoun und Svenja Huth drei Spielerinnen vom Gesundheitsamt Offenbach als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft worden. Auch sie mussten sich in Quarantäne im Quartier der DFB-Auswahl begeben. Die Partie soll nach DFB-Angaben in Abstimmung mit den zuständigen Behörden trotzdem planmäßig angepfiffen werden.