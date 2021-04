Götze holt wichtigen Sieg mit PSV - Robben gibt Comeback

via www.imago-images.de

Eindhoven gewinnt gegen Venlo mit 2:0

Mario Götze, früherer Star des BVB, hat mit der PSV Eindhoven im Kampf um Platz zwei in der niederländischen Fußball-Meisterschaft einen wichtigen Sieg geholt.

Das Team von Trainer Roger Schmidt gewann bei Abstiegskandidat VVV Venlo 2:0 (1:0) und liegt punktgleich mit Verfolger AZ Alkmaar (beide 61) weiter hinter Ajax Amsterdam (69) auf Rang zwei, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.

Sein Comeback nach langer Verletzungspause gab derweil Arjen Robben beim FC Groningen. Der ehemalige Bayern-Star wurde im Heimspiel gegen Heerenveen (0:2) in der 78. Minute eingewechselt.

Für Robben war es erst der dritte Liga-Einsatz für seinen Jugendklub Groningen und der erste seit dem 18. Oktober. Mit 37 Jahren und 78 Tagen ist er nun der zweitälteste Feldspieler in der Groninger Ligageschichte.

Götze durfte sich bei den Torschützen Cody Gakpo (13.) und Donyell Malen (59.) bedanken. Rio-Weltmeister Götze spielte 90 Minuten durch, Nationalspieler Philipp Max wurde in der 84. Minute ausgewechselt.

Alkmaar hatte bereits am Samstag ein 2:0 gegen Sparta Rotterdam vorgelegt. Der enteilte Spitzenreiter Ajax ist am Abend in Waalwijk zu Gast.