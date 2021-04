Interesse an Rapid-Stürmer Fountas aus Italien

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Macht Taxiarchis Fountas den Abflug bei Rapid?

Nach dem 8:1-Sieg gegen den Wolfsberger AC hatte sich Rapid Wien-Stürmer Taxiarchis Fountas noch selbstbewusst im Meisterkampf gegeben, nach der Niederlage gegen Salzburg sieht alles wieder ganz anders aus. Sollte der Titel auch diese Saison nicht klappen, könnte auch Fountas gehen. In Italien herrscht Interesse am griechischen Angreifer.

Nach seinem Dreierpack beim 8:1 gegen den Wolfsberger AC strahlte Taxiarchis Fountas noch über das gesamte Gesicht und gab sich selbstbewusst, mit Rapid dieses Jahr den Meistertitel in der Bundesliga zu holen. Doch die 0:3-Niederlage im Ligagipfel gegen Red Bull Salzburg und den damit verbundenen Anstieg des Abstandes auf sieben Punkte in der Tabelle, hat erstmal alle Titelambitionen hinweggeblasen. Sollte es auch dieses Jahr nicht mit der Meisterschaft klappen, könnte Taxiarchis Fountas den Abflug machen, Interesse soll es aus Italien geben.

Ablösesumme von drei Millionen Euro?

So berichtet die "Gazzetta dello Sport", dass Serie A-Klub Bologna FC an einer Verpflichtung des griechischen Angreifers interessiert ist. Laut der italienischen Sportzeitung ist man bereit eine Ablösesumme von bis zu drei Millionen Euro an Rapid für die Dienste von Fountas zu bezahlen.

Bei den "Grün-Weißen" steht der griechische Offensivmann noch bis Sommer 2022 unter Vertrag, sollte man sich auf keine Verlängerung einigen können, wäre es die letzte Gelegenheit für den Tabellenzweiten nochmal richtig Geld für Fountas herauszuschlagen. Mit 32 Toren und zwölf Assists in 52 Pflichtspielen konnte Fountas bisher seit seinem ablösefreien Wechsel aus St. Pölten durchaus überzeugen und seinen Markwert dementsprechend steigern.

Doch nicht nur der Stürmer von Rapid soll bei Bologna für mehr Akzente in der Offensive sorgen, auch an ÖFB-Legionär Marko Arnautović ist das Team von Trainer Siniša Mihajlović weiterhin interessiert. Mit 39 Toren in 30 Ligaspielen konnte der Tabellenelfte der Serie A bisher vor allem Offensiv nur wenig überzeugen.

