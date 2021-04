Zorc kündigt Passlack-Verlängerung beim BVB an

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Felix Passlack wird seinen auslaufenden BVB-Vertrag in Kürze verlängern

Felix Passlack im Trikot von Borussia Dortmund hatte auch in dieser Saison Seltenheitswert. Dennoch wird der BVB den auslaufenden Vertrag verlängern, wie Sportdirektor Michael Zorc ankündigt.

Felix Passlack wird in naher Zukunft seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern. "Wir befinden uns bei diesem Thema auf der Zielgeraden", sagte Kaderplaner Michael Zorc gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Passlack kann trotz seines jungen Alters von 22 Jahren als Ur-Borusse bezeichnet werden. Der gebürtige Bottroper kleidet sich seit 2012 in Schwarz-Gelb und bekam nach drei Leihstationen bei der TSG Hoffenheim, Norwich City und Fortuna Sittard zum Start in die Saison 2020/21 seinen Kaderplatz beim BVB.

Weder unter Lucien Favre noch unter dessen Nachfolger Edin Terzic kam Passlack allerdings regelmäßig zum Einsatz. In der Bundesliga stand er letztmals im November auf dem Platz, in der Champions League reichte es zuletzt immerhin zu einigen Einwechslungen. Am vorigen Wochenende sammelte Passlack Spielpraxis bei der U23 und erzielte beim 4:1 gegen Gladbachs Zweite einen Treffer.

Marcel Schmelzer und Lukasz Piszczek verlassen den BVB

Da Passlacks Vertrag wohl demnächst verlängert wird, schafft der BVB zumindest bei allen Spielern, deren Verträge in wenigen Wochen ihre Gültigkeit verlieren, Klarheit. Die Routiniers Marcel Schmelzer und Lukasz Piszczek bekommen keine neuen Arbeitspapiere angeboten.

Beim BVB schätzen die Verantwortlichen Passlacks vorbildliche Einstellung sowie die Identifikation mit dem Verein sehr. Unter dem neuen Cheftrainer Marco Rose werden zur kommenden Saison die Karten neu gemischt, was offenbar auch den U21-Nationalspieler von einem längerfristigen Verbleib an der Strobelallee überzeugt hat. Thomas Meunier und Mateu Morey bleiben Stand jetzt seine Konkurrenten auf der Rechtsverteidiger-Position.