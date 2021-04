Frankfurt legt im Ljubičić-Transferpoker vor

GEPA pictures/ Philipp Brem

Dejan Ljubičić könnte es im Sommer zu Eintracht Frankfurt ziehen

Dejan Ljubičić wird den SK Rapid Wien am Ende der Saison verlassen, das ist beschlossene Sache. Sein Transferziel wird wohl die deutsche Bundesliga sein, laut Informationen von "Sky" soll speziell Eintracht Frankfurt heiß auf den Kapitän der "Grün-Weißen" sein.

Rapid-Kapitän Dejan Ljubičić wird seinen Stammklub nach dieser Saison verlassen und den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Bereits im vergangenen Sommer wurde über ein Interesse aus Deutschland spekuliert, Adi Hütters Eintracht Frankfurt galt als Favorit, doch ein Transfer kam schließlich doch nicht zustande. Im kommenden Transferfenster könnte es allerdings so weit sein, denn laut Informationen von "Sky" macht der Tabellenvierte der deutschen Bundesliga nun ernst und hat dem 23-jährigen Mittelfeldspieler sogar schon ein Vertragsangebot unterbreitet.

Frankfurt muss keine Ablösesumme zahlen

Da der Vertrag des Rapid-Kapitäns im Sommer endet und man sich auf keine Verlängerung einigen konnte, würden sich die "Adler" eine Transfersumme sparen und dafür einen flexiblen Spieler bekommen, der auch in der Defensive spielen kann. Eine ähnliche Rolle hat aktuell Makoto Hasebe bei der Eintracht inne, der aber bereits mit 37 Jahren seinen letzten Jahren als Profifußballer entgegensteuert.

Doch der mögliche Wechsel von Adi Hütter zu Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach könnte die Sache erschweren, gilt vor allem der ehemalige Red Bull Salzburg-Coach als Fürsprecher eines Ljubičić-Transfers. Zudem ist die Eintracht in ihrem Werben um den ehemaligen U21-Nationalspieler Österreichs nicht alleine.

Laut "Sky" gibt es zwei weitere Bundesligisten, die an den Diensten des Rapid-Kapitäns interessiert sind, konkrete Namen werden aber nicht genannt. Im Gegensatz zu Frankfurt haben diese Vereine aber noch kein konkretes Angebot an Ljubičić gemacht. Aktuell scheinen die Frankfurter in Pole-Position zu sein, aber Dejan Ljubičić wird alle Optionen abwägen, um am Ende die richtige Entscheidung zu treffen.

