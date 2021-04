Frühere Lewandowski-Rückkehr immer wahrscheinlicher

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Robert Lewandowski (r.) arbeitet beim FC Bayern an seiner Rückkehr

In der Champions League muss der FC Bayern München am Dienstagabend noch auf Robert Lewandowski verzichten. Dafür verdichten sich die Anzeichen, dass der Torjäger dem Rekordmeister im Bundesliga-Endspurt aber schon bald wieder zur Verfügung stehen wird.

Am Dienstagvormittag trainierte Lewandowski erstmals nach seiner Bänderdehnung im rechten Knie wieder in Fußballschuhen. Wie die "Bild" berichtet, standen dabei Koordinationsübungen und Steigerungsläufe auf dem Tagesplan. Nach rund 45 Minuten beendete der 32-Jährige die Arbeit auf dem Platz. Bereits am Montag hatte Lewandowski eine Laufeinheit an der Säbener Straße absolviert.

Somit wachsen beim FC Bayern die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback des Weltfußballers. Der Angreifer hatte sich vor rund zwei Wochen auf der Länderspielreise mit Polens Nationalmannschaft die Blessur im rechten Knie zugezogen. Der FC Bayern hatte eine ungefähr vierwöchige Ausfallzeit seines Torgaranten anberaumt.

Nun könnte Lewandowski wohl schon wieder in der kommenden Woche gegen Bayer Leverkusen (20. April) zur Verfügung stehen.

Lewandowski überzeugte in dieser Saison bislang mit 42 Treffern in 36 Pflichtspielen. Allein 35 Mal traf der Knipser in der Liga, sodass Gerd Müllers Uralt-Rekord mit 40 Saisontoren trotz der aktuellen Verletzung noch wackelt.

Süle steht dem FC Bayern wohl bald zur Verfügung

Neben dem Stürmer arbeitete auch Niklas Süle an seiner Rückkehr und absolvierte am Dienstag eine Laufeinheit. Der Innenverteidiger hatte sich beim Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Der 25-Jährige könnte schon wieder am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg im Münchner Aufgebot stehen. "Wir müssen einfach Tag für Tag abwarten, wie die Entwicklung aussieht", sagte Trainer Hansi Flick unlängst.

Im Saisonendspurt können die Münchner jedenfalls alle Spieler gebrauchen.