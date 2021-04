Klopp hofft auf das nächste Anfield-Wunder

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool vor dem Aus

Letzte Ausfahrt Madrid? Jürgen Klopp droht mit dem FC Liverpool gegen Real das Aus in der Champions League - und damit eine verlorene Saison.

Die Erinnerungen an das wohl größte Anfield-Wunder gegen den FC Barcelona sind noch frisch, doch Jürgen Klopp gibt sich vor der Aufholjagd gegen Real Madrid mit Zauberfuß Toni Kroos keinen Illusionen hin. "80 Prozent waren damals der Atmosphäre geschuldet", sagte er, "diesmal müssen wir es ohne schaffen."

Das Bier mag in den englischen Pubs seit Montag wieder in Strömen fließen, doch die legendäre Tribüne The Kop bleibt beim Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21:00 Uhr) wie das ganze Stadion leer. Und so sind Klopps Hoffnungen auf eine Wiederholung der magischen Halbfinal-Nacht von 2019 mit dem mirakulösen 4:0 gegen Barca nicht groß.

"Es sieht nicht gerade sehr vielversprechend aus", sagte der Trainer: "Wir brauchen einen perfekten Abend, um auch nur eine Chance zu haben."

FC Liverpool mit "holpriger Saison"

Denn das 1:3 aus dem verkorksten Hinspiel wiegt schwer. Und Real um den formstarken Kroos reist mit dem Selbstvertrauen eines Clasico-Siegers an, obwohl der positive Corona-Test beim verletzten Kapitän Sergio Ramos für etwas Wirbel sorgte.

Liverpool dagegen erlebe "eine holprige Saison", sagte Klopp, "das ist ja kein Geheimnis". Immerhin ist Platz vier in der Liga und damit die Qualifikation für die Königsklasse nach dem ersten Heimsieg 2021 gegen Aston Villa (2:1) mit drei Punkten Rückstand wieder in Reichweite.

Der erste Dreier an der Anfield Road nach der Vereinsrekordserie von sechs (!) Niederlagen "hilft, klar", sagte Klopp. Die erfolgreiche Titelverteidigung in der Premier League ist zwar auch rechnerisch nicht mehr möglich, aber "wir wollen aus dieser Saison alles herausquetschen, was geht", betonte er. Also mindestens Platz vier - und das Halbfinale in Europa.

"Wir probieren es, das kann ich versprechen"

Doch die Zweifel sind groß. "Barcelona war ein Wunder. Sowas kriegst du nicht alle zwei Jahre", schrieb Klublegende John Aldridge im Liverpool Echo. Und "Sky"-Experte Gary Neville meinte: "Mit Fans wäre es eine andere Geschichte. Aber so denke ich, dass sie ausscheiden werden."

Emotional wird der Abend aber auch ohne Zuschauer. Vor dem 32. Jahrestag der Hillsborough-Tragödie am Donnerstag, bei der am 15. April 1989 96 Reds-Anhänger ums Leben gekommen waren, wird es eine Schweigeminute geben. Klopps Elf spielt mit Trauerflor.

Und schafft das nächste Wunder? Immerhin 14-mal kam Liverpool bei 29 Auswärtspleiten im Hinspiel noch weiter, ein 1:3 jedoch bedeutete bisher in beiden Fällen das Aus. Real verspielte diesen Vorsprung in vier von zehn Fällen, zuletzt vor 28 Jahren im UEFA-Cup bei Paris St. Germain (1:4).

Den Königlichen fehlen neben Ramos in Eden Hazard, Raphael Varane, Dani Carvajal und Lucas Vazquez weitere Stützen, doch Klopp plagen neben anhaltenden Personalproblemen in der Abwehr auch Sturmsorgen: "Uns fallen die Dinge gerade nicht leicht. Wir brauchen fünf oder zehn Chancen für ein Tor."

Er ahnt: "Das wird 'ne harte Nummer." Aber, ergänzte Klopp: "Wir probieren es, das kann ich versprechen."