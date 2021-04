Klausel-Gerüchte um Ex-BVB-Star Mario Götze

PSV Eindhoven v VVV-Venlo via www.imago-images.de

Der ehemalige BVB-Profi Mario Götze könnte die PSV Eindhoven wieder verlassen

Mario Götze strebt nach einer Saison bei der PSV Eindhoven im Sommer wahrscheinlich einen erneuten Wechsel an. Zumindest verstärken die in dieser Woche über den ehemaligen BVB-Star aufgekommenen Gerüchte diesen Eindruck.

Bei dem im vorhergehenden Sommer überraschenden Wechsel nach Eindhoven hat sich Götze offenbar die Möglichkeit gesichert, den Klub vor Vertragsende 2022 verlassen zu können. "Voetbal International" berichtet von einer Ausstiegsklausel in nicht genannter Höhe.

Anfragen für einen Transfer würden dem niederländischen Topklub bisher allerdings nicht vorliegen. Sollte Götze tatsächlich über diese Option verfügen, spricht vieles für eine erneute Veränderung.

Ex-BVB-Star Mario Götze wechselte angeblich den Berater

Erst am Dienstag veröffentliche "Sky" Informationen, laut derer Götze im Anschluss an die laufende Saison einen Wechsel plane. Ziel sei eine bessere Liga als die Eredivisie. Im Zuge dessen habe sich Götze bereits von seiner Berateragentur LIAN Sports getrennt, die unter anderem Leroy Sané, Jérôme Boateng und Denis Zakaria in ihrem Portfolio hat.

In Zukunft soll Marc Kosicke als Götzes Interessenvertreter in Erscheinung treten. Der Chef der Agentur Projekt B vertritt Klienten wie Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Ralf Rangnick.

Als Götze den BVB vor einem Dreivierteljahr gen Eindhoven verließ, deutete schon die kurze Vertragslaufzeit darauf hin, dass der 24-fache niederländische Meister nur eine Zwischenstation für den 28-Jährigen ist.

Nach 22 Pflichtspielen mit sechs Toren und fünf Vorlagen habe er den Spaß am Fußball wiedergefunden, sagte Götze vor Kurzem der "Sport Bild": "Ich habe mittlerweile viele Spiele gemacht und fühle mich richtig gut. Ich spüre, dass ich topfit bin. Das hilft mir enorm, um gute Leistungen abliefern zu können."