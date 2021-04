Eintracht droht Ausverkauf - Nimmt Hütter Spieler mit?

Franz Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-imag

Kamada (l.) spielt unter Hütter (r.) eine starke Saison für Eintracht Frankfurt

Adi Hütter wechselt zur kommenden Saison von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach. Rund um den Transfer des Trainers ranken sich nun Gerüchte über zahlreiche Spieler, die es dem Österreicher gleich machen könnten.

Eintracht Frankfurt könnte in der kommenden Saison in der Champions League antreten - und doch ziehen die sportlichen Verantwortlichen andere Bundesliga-Klubs vor. Adi Hütter geht nach Gladbach, Sportvorstand Fredi Bobic wechselt zu Hertha BSC. Wie der "kicker" berichtet, ist zudem die Zukunft einiger Schlüsselspieler der SGE fraglich.

Flügelspieler Filip Kostic, um den die Spekulationen in jeder Transferphase zunehmen, könnte einen Tapetenwechsel anstreben, berichtet das Fachmagazin. Der 28-Jährige beeindruckt in der laufenden Spielzeit mit vier Toren und vierzehn Vorlagen in der Bundesliga, womit er sich einmal mehr ins Schaufenster gespielt hat. Sein Vertrag bei den Hessen ist noch bis 2023 gültig.

Zusätzlich droht der Eintracht der Verlust von Daichi Kamada und Evan N'Dicka, die laut "kicker" zu den potenziellen Verkaufskandidaten zählen. Auch die Arbeitspapiere des Frankfurter Duos sind noch bis Sommer 2023 datiert.

Nimmt Hütter seine Frankfurt-Stars nach Gladbach mit?

Einer, der sich in dieser Spielzeit eindrucksvoll ins Rampenlicht geschossen hat, ist derweil Toptorjäger André Silva. Der 25-Jährige erzielte in 26 Liga-Spielen 23 Tore und legte sieben weitere für seine Kollegen vor. Zahlreiche Topklubs aus Europa werden längst mit dem Portugiesen in Verbindung gebracht, wenngleich sich der ebenfalls scheidende Sportdirektor Bruno Hübner Anfang April noch zuversichtlich zeigte, den Angreifer über das Saisonende hinaus halten zu können.

"André ist intelligent und weiß, was er Eintracht Frankfurt zu verdanken hat", so Hübner vor wenigen Wochen im "kicker": "Er hat bei uns eine sensationelle Entwicklung genommen, das wird er sicherlich in seine Überlegungen einbeziehen." Dem neuesten Bericht zufolge könnte Silva bei einem Verkauf im Sommer eine Ablöse im mittleren zweistelligen Millionenbereich bescheren.

Wie viele Spieler letztlich Eintracht Frankfurt im Sommer tatsächlich verlassen, wird vor allem von den neuen sportlichen Verantwortlichen zu entscheiden sein. Allzu viele Stammspieler dürfte die SGE nicht abgeben wollen, trotz der möglicherweise hohen Ablösesummen.

Dass Adi Hütter indes einige seiner Spieler im Sommer mit nach Gladbach nimmt, dürfte laut "Bild" ausgeschlossen sein. Demnach will der 51-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem so brisanten Duell gegen seinen Bald-Arbeitgeber vom Niederrhein mitteilen, keine Stars abwerben zu wollen.