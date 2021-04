"Bewusste Entscheidung" - Kimmich will keine Berater mehr

Anthony BIBARD via www.imago-images.de

Joshua Kimmich vom FC Bayern vertritt sich künftig wohl selbst

Joshua Kimmich ist beim Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München zu einem herausragenden Fußballer gereift, gilt auf seinen Positionen sowohl im defensiven Mittelfeld als auch als Rechtsverteidiger als Weltklasse-Spieler. Bei den Münchnern besitzt er noch einen Kontrakt bis 2023. Sehr wahrscheinlich also, dass spätestens im nächsten Kalenderjahr intensive Verhandlungen über eine vorzeitige Vertragsverlängerung stattfinden werden. Die wird der Nationalspieler dann höchstpersönlich führen.

Wie die "Bild" am Donnerstagabend vermeldete, will sich Kimmich künftig nicht mehr von einer Berater-Agentur vertreten lassen, sondern die Gespräche mit dem Klub in Sachen Vertragsverlängerung und Ähnlichem selber führen. Die Trennung von seiner Beratungsagentur "fair-sport GmbH" erfolgte mit sofortiger Wirkung.

Der 26-Jährige, ohnehin als meinungsstark und geradlinig auf und abseits des Platzes bekannt, äußerte sich gegenüber der Zeitung bereits zu seinem neuen Karriereweg. "Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich bereits im vergangenen Jahr getroffen habe", erklärte Kimmich.

Schon Ende des letzten Kalenderjahres habe es erste Sondierungsgespräche über eine vorzeitige Ausdehnung seines derzeitigen Arbeitspapiers beim deutschen Rekordmeister gegeben. Damals habe seine Berater-Agentur als dritte Partei noch mit am Verhandlungstisch gesessen. Fortan werde Kimmich die weiteren Gespräche in Eigenregie führen.

Kimmich absolvierte bereits über 250 Pflichtspiele für den FC Bayern

"Ich habe für mich entschieden, dass ich noch stärker für meine Werte und meine Ansichten einstehen und meiner Eigenverantwortung gerecht werden will. Zudem bin ich davon überzeugt, dass ich meine eigenen Positionen inhaltlich gegenüber Anderen am besten vertreten kann", sprach Bayerns Mittelfeldmotor über die Motivation für den im heutigen Profigeschäft ungewöhnlichen Schritt.

Seine letzte Unterschrift unter einen Bayern-Vertrag hatte er 2018 gesetzt, damals vorzeitig für fünf weitere Jahre verlängert. Seit seiner Ankunft beim FC Bayern zur Saison 2015/2016 ist er beim deutschen Branchenprimus absolut gesetzt.

Kimmich hat unter seinen Cheftrainern Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac und Hansi Flick bereits Innen- und Außenverteidiger sowie im zentralen Mittelfeld gespielt und bringt es in seinen knapp sechs Jahren an der Säbener Straße auf über 250 Pflichtspieleinsätze.