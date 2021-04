Abruptes Karriereende? Ibrahimovic droht lange Sperre

Andrea Staccioli / Insidefoto via www.imago-images

Zlatan Ibrahimovic droht neuer Ärger

Einer der schillerndsten Persönlichkeiten des Weltfußballs droht ein ebenso unrühmliches wie abruptes Karriereende. Zlatan Ibrahimovic könnte aufgrund eines gravierenden Verstoßes gegen eine FIFA-Richtlinie eine harte Strafe in Form einer mehrjährigen Sperre aufgebrummt bekommen, die wohl das Ende seiner aktiven Laufbahn zur Folge hätte. So zumindest heißt es in einem Medienbericht aus seiner schwedischen Heimat.

Nach Informationen der Zeitung "Afdonbladet" droht dem Starstürmer des italienischen Spitzenklubs AC Mailand wegen seiner Beteiligung an einem Sportwettenanbieter Ärger mit dem Fußball-Weltverband.

Der 39-Jährige ist bereits seit 2018 über seine Firma Unknown AB mit zehn Prozent Anteilen am schwedischen Online-Buchmacher Bethard beteiligt, der seinen Sitz in Malta hat.

Laut FIFA-Statuten ist es Spielern untersagt, direkt oder indirekt Beteiligungen an Wettunternehmen zu halten. Durch die Rückkehr in die schwedische Nationalmannschaft und den Einsatz für das Dreikronen-Team im WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien im März hat Ibrahimovic somit faktisch als gemeldeter Akteur eines FIFA-Wettbewerbs gegen die offiziellen Auflagen verstoßen.

Wie es in dem Zeitungsbericht weiter heißt, droht dem Torjäger zum einen eine satte Geldstrafe in Höhe von bis zu einer Millionen Schwedischer Kronen, was umgerechnet rund 100.000 Euro sind. Außerdem könnte der Weltverband Ibrahimovic für bis zu drei Jahre von allen fußballerischen Tätigkeiten ausschließen.

Das würde auch seine Tätigkeit bei Milan in der Serie A betreffen, wo Zlatan seit Januar 2020 wieder kickt. Eine offizielle Stellungnahme zu der Causa gibt es bisher weder von Seiten der FIFA noch von Seiten des Starspielers. Derzeit brummt Ibrahimovic nach einer Roten Karte im Ligaspiel gegen Parma Calcio (3:1) ohnehin eine Rot-Sperre ab.

Eigentlich hatte Ibrahimovic, der als einer der besten Stürmer des 21. Jahrhunderts gilt, bereits öffentlich angekündigt, seine Karriere auch im Alter von über 39 Jahren weiter fortsetzen zu wollen.