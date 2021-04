Flick berichtet von Gespräch mit Kahn

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Hansi Flick trifft mit dem FC Bayern auf den VfL Wolfsburg

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg hat sich Trainer Hansi Flick zu seinem Gespräch mit Vorstandsmitglied Oliver Kahn geäußert.

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat mit Vorstand Oliver Kahn "kurz" gesprochen, seine viel diskutierte Zukunft war dabei aber offenbar kein großes Thema. Es sei vielmehr um Dinge gegangen, "die diese Woche betreffen, wie wichtig sie ist und wie wir das Aus gegen Paris verdaut haben", so der 56-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz.

Die Spekulationen um einen Abschied von Flick im Sommer zum DFB als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw reißen nicht ab. Flick hatte die Diskussionen nach dem Aus in der Champions League am Dienstag selbst befeuert.

Darüber hinaus betonte Flick, dass ihm Harmonie wichtig sei. "Aber es gibt nie etwas, was es zu 100 Prozent gibt, daher muss man beides in Kauf geben. Aber mit Harmonie - glaube ich – sind die Chancen vielversprechender", erklärte der Münchner Übungsleiter weiter.

Nach dem Aus in der Königsklasse hat der FC Bayern nur noch in der Bundesliga die Chance auf einen Titel. Damit dieses Vorhaben gelingt, forderte Flick von seinem Team vollen Einsatz.

Gegen den VfL Wolfsburg muss der Rekordmeister unter anderem weiterhin auf Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Lucas Hernández sowie Serge Gnabry verzichten. Ab der kommenden Woche kann der FC Bayern aber wieder mit Rückkehrern rechnen, ließ Flick durchblicken.

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Wie bewerten Sie die Ausganglase, Herr Flick? +++

"Wir sind absolut fokussiert, so wie wir das immer machen. Es sind noch 18 Punkte zu vergeben. Wir wissen, dass 80 oder 90 Prozent nicht reichen werden. Es kann sein, dass es bis zum Ende eng bleibt, aber das liegt an uns. Solange es nicht in trockenen Tüchern, müssen wir mit allem rechnen."

🎙️ #Flick zum Gegner: "Sie haben einen herausragenden Trainer und eine Mannschaft, die zurecht da oben steht. Sie setzen den Gegner immer unter Druck, haben gute Standards und schlagen viele Flanken. Sie sind zurecht dort und können nächstes Jahr UCL spielen." #WOBFCB pic.twitter.com/7XaGN6eFea — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) 16. April 2021

+++ Wie motivieren Sie Martínez, Alaba und Boateng? +++

Flick: "Es ist ihr Job, ihre Leidenschaft und Berufung. Deshalb spielen sie beim FC Bayern München. Jeder ist bereit, bis zum Ende alles für den FC Bayern zu geben. Jeder Spieler ist glaube ich froh, beim FC Bayern gespielt zu haben. Ich habe bei keinem Bedenken, sondern bin davon überzeugt, dass Sie bis zum Ende alles geben werden."

+++ Brauchen Sie Harmonie, Herr Flick? +++

"Ich bevorzuge eher Harmonie. Aber es gibt nie etwas, was es zu 100 Prozent gibt, daher muss man beides in Kauf geben. Aber mit Harmonie - glaube ich – sind die Chancen vielversprechender."

+++ Flick nochmal über Kahn +++

"Wir haben kurz gesprochen, über Dinge, die diese Woche betreffen, wie wichtig sie ist und wie wir das Aus gegen Paris verdaut haben."

+++ Wie lief das Gespräch mit Kahn? +++

Flick: "Ich habe ihnen ja gesagt, wie wichtig diese Woche ich. Ich habe mit Oliver Kahn auch über andere Dinge gesprochen. Von daher haben wir keinen Druck. Ich habe gehört, dass wir einen fünften Stern bekommen könnten. Von daher sind die Spiele sehr wichtig. Unser aller Fokus liegt genau darauf."

+++ Wann kommen die Verletzten zurück? +++

Flick: "Die Spieler sind noch nicht da. Ich habe Lewy gerade gesehen. Am Samstag reicht es noch nicht, für Dienstag müssen wir abwarten. Leon Goretzka wird Samstag noch nicht dabei sein. Serge Gnabry bekommen wir vielleicht nächste Woche zurück. Wir hoffen gegen Mainz auf Rückkehrer. Lucas Hernández hat Schmerzen, auch dort müssen wir sehen. Der Kader ist etwas dezimiert. Für uns beginnt nun eine wichtige Woche. Wir haben drei wichtige Spiele."

+++ Die Pressekonferenz beginnt +++

Hansi Flick ist bereit, die Pressekonferenz des FC Bayern kann beginnen.

+++ Letzter verbliebener Titel soll gesichert werden +++

Schon nach dem Pokal-Aus in Kiel war klar, dass der FC Bayern in dieser Spielzeit nicht alle Erfolge aus der Vorsaison wiederholen kann. Mit dem Aus in der Königsklasse erlosch unter der Woche eine weitere Titel-Hoffnung des Rekordmeisters. Von den wichtigen Trophäen kann die Flick-Elf somit nur noch die Meisterschaft in der Bundesliga einfahren. Derzeit beträgt der Vorsprung auf RB Leipzig fünf Punkte. Wird es auch an dieser Front noch einmal spannend?

+++ Bleibt Flick beim FC Bayern? +++

Über den alltäglichen Themen schwebt bei den Bayern seit Wochen die Frage nach der Zukunft von Hansi Flick. Der Coach wird mit dem Bundestraineramt in Verbindung gebracht, intern soll es zudem mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic Streit geben. Sagt Flick etwas neues zu seiner eigenen Zukunft?

+++ FCB in Wolfsburg wieder mit B-Elf? +++

Die angespannte Personalsituation brachte beim Rekordmeister in den letzten Wochen einiges durcheinander. Im letzten Heimspiel schenkte Flick gleich zwei Youngstern ihr Startelfdebüt, um die wenigen verbliebenen Stammkräfte etwas zu schonen. Dürfen Josip Stanisic, Tiago Dantas und Jamal Musiala wieder mit einem Einsatz rechen?