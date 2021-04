Überfall auf Roma-Star Chris Smalling

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Bei Chris Smalling wurde eingebrochen

Der ehemalige englische Nationalspieler Chris Smalling ist am Freitagmorgen in seinem Haus in Rom überfallen worden Das berichten italienische Medien übereinstimmend.

Demnach drangen die drei bewaffneten Einbrecher um fünf Uhr morgens in das Haus des Verteidigers der AS Rom ein und bedrohten ihn. Die Angreifer zwangen Smalling, seinen Safe zu öffnen und erbeuteten Schmuck und Uhren.

Mit Smalling befanden sich noch seine Frau, sein Sohn und weitere Familienmitglieder im Haus. Der Engländer ist derzeit verletzt und stand nicht im Europa-League-Aufgebot seines Vereins am Donnerstag gegen Ajax Amsterdam.

Bereits im vergangenen Herbst waren Rom-Trainer Paulo Fonseca und Lazios Joaquin Correa Opfer von Einbrüchen in Rom geworden.