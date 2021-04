Wie einst Andi Ulmer: Einer hat ein Spiel zuviel!

Nir Alon via www.imago-images.de

Beitar Jerusalem beim Training (November 2020)

Ja, die zwei haben tatsächlich "mehr als 100 Prozent gegeben", wie in der Fußball-Branche oft behauptet wird: Yarden Shua absolvierte gerade im Grunddurchgang der israelischen Ligat ha'Al in 26 Runden 27 Spiele - wie einst Andi Ulmer, der in 36 Bundesliga-Runden 37 Mal zum Zug kam.

Und wieder gibt es einen Spieler, der mehr Meisterschaftseinsätze absolviert hat, als es in seiner Liga überhaupt Spieltage gibt. Yarden Shua stürmte in der israelischen Ligat ha'Al in 26 Runden zwei Mal für Maccabi Haifa und 25 Mal für Beitar Jerusalem (Quelle: transfermarkt.at).

Eine Teilschuld trägt die zweite Corona-Welle 2020. Davor kickte Shua für Maccabi und danach für Beitar. Beitars Heimspiel vom 2. Spieltag wurde um einige Wochen verschoben und so lief Shua an jenem Spieltag gleich zwei Mal auf - am 13. September für Maccabi und am 4. November für Beitar.

Ulmer durfte am 22. Spieltag der Bundesliga-Saison 2007/2008 zwei Mal ran. Im Dezember 2007 für SV Ried und im März 2008 für seinen neuen Verein RB Salzburg im Nachtragsspiel bei Austria Kärnten (siehe Bilder unten).

Am Ende kam Dauerbrenner Ulmer auf 37 Einsätze an 36 Spieltagen (22 für die Wikinger, 15 für die Bullen) und spielte in allen Partien auch noch durch!

red