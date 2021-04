Ralf Ibing

Der BVB sucht eine neue Nummer eins

Die Torwart-Frage ist beim BVB nach dem ganzen Trubel rund um Erling Haaland und dessen Berater Mino Raiola zuletzt etwas in der Hintergrund geraten. An der Entscheidung der Klubverantwortlichen hat sich aber offenbar nichts geändert. Heißt: Die Schwarz-Gelben suchen zur kommenden Saison eine neue Nummer eins.

Egal, ob Marwin Hitz oder Roman Bürki in der laufenden Saison bei den Dortmundern zwischen den Pfosten stand, restlos zufrieden waren die Verantwortlichen der Borussia mit keinem ihrer beiden Torhüter. Aus diesem Grund läuft die Suche nach einer neuen Nummer eins weiter. Dass nach der EM ein neuer starker Mann zwischen den Pfosten stehen soll, ist offenbar so gut wie sicher.

Der "WAZ" zufolge hat die Beantwortung der "T-Frage" bei den Dortmundern weiterhin Priorität. In den vergangenen Wochen soll sich der Wunsch nach einer Veränderung auf dieser so wichtigen Position in der Chefetage sogar noch verfestigt haben.

BVB wünscht sich "mehr Klasse" zwischen den Pfosten

Zwar halten die Vereinsbosse Marwin Hitz und Roman Bürki für "solide Torhüter", dennoch wünsche man sich "mehr Klasse" zwischen den Pfosten, schreibt das Blatt.

Klar ist, dass sich der Klub von einem seinen bisherigen Torhüter trennen müsste, sollte eine neue Nummer eins gefunden werden. Da der Vertrag von Hitz erst im Februar diesen Jahres verlängert wurde, würde es aller Voraussicht Roman Bürki treffen. Der Schweizer steht wie Hitz bis 2023 unter Vertrag, würde aber wohl nicht freiwillig ins zweite Glied rücken.

Wer als neue Nummer eins in den Augen der Schwarz-Gelben infrage kommt, ist nicht klar. Gehandelt wurden in der jüngeren Vergangenheit aber zahlreiche Namen. Peter Gulacsi (RB Leipzig), Thomas Strakosha (Lazio Rom), Dean Henderson (Manchester United) und Bartlomiej Dragowski (AC Florenz) waren nur einige der genannten Kandidaten.