Szalai auf den Spuren von Detari und Szoboszlai

GEPA pictures/ Christian Ort

Bei Rapid sah Attila Szalai kein Weiterkommen

2017 hat er Attila Szalai Rapid verlassen "um den nächsten Schritt machen zu können". Aktuell ragt er bei Fenerbahçe heraus und es winkt ein Hammertransfer!

Wie die ungarische "Blikk" meldet, steht der Ex-Rapidler Attila Szalai (23) vor einem Wechsel zu Leicester City. Seine Ablösesumme soll Fenerbahçe (Szalai hat Vertrag bis 2025) für Klubs aus der Premier League mit 25 Millionen Euro festgesetzt haben. Damit wäre er der "teuerste Ungar" aller Zeiten.

Noch ist Dominik Szoboszlai, der vor kurzem für kolportierte 20 Millionen Euro von RB Salzburg zu RB Leipzig gewechselt ist, der teuerste Ungar. Aufgrund einer hartnäckigen Adduktorenverletzung hat er dort noch keine Minute gespielt.

Die in Relation höchste Ablösesumme für einen Ungarn, sind aber die umgerechnet 8,7 Millionen Euro, die Olympiakos Piräus 1988 für Lajos Détári an Eintracht Frankfurt überwiesen hat. Der geniale Regisseur war damals sogar der teuerste Fußballer der Welt vor Diego Maradona! (Im Bild flankiert von Michael Kostner und Charly Körbel - nach dem DFB-Pokalsieg).

Alle drei ungarischen Offensivkünstler eint, dass sie im Laufe ihrer Karrieren Station in Österreich machten. Szalai kickte ein Mal für Rapid in der Bundesliga, Szoboszlai absolvierte 125 Pflichtspiele für Salzburg und Detari zelebrierte im Spätherbst seiner Laufbahn zwei Jahre lang in der 2. Division für den VSE St. Pölten seine hohe Fußballkunst (1996 bis 1998).

Kircher über Détári "Es war bizarr"

Besondere Connections zu Szoboslai und Détári hat RB-Salzburg-Pressesprecher Christian Kircher, der einst als Sürmer beim VSE an der Seite von Détári oftmals glänzte.

Auf weltfussball-Nachfrage meint Kircher: "Vergleichen kann man Szoboslai und Détári nicht. Da hat sich der Fußball zu sehr weiterentwickelt, gleich sind da jetzt nur mehr die Regeln. Détári war in jedem Fall der mit Abstand beste Spieler, mit dem ich in meiner bescheidenen Karriere spielen habe dürfen."

1996/1997 wurde Détári in der 2. Division als Mittelfeldspieler(!) mit 19 Treffern Schützenkönig, Kircher schrieb selbst elf Mal an. "So blöd habe ich gar nicht laufen können, dass er mir nicht doch noch den Ball perfekt servieren hat können", so Kircher, der für den Wiener Sportklub auch in der Bundesliga netzte.

An eines seiner Tore für den VSE gegen Vienna erinnert sich Kircher noch als wäre es gestern: "Lajos hat acht Leute aussteigen lassen und mir den Ball knapp vor dem Tor rübergeschoben. Ich habe ihn dann mehr oder weniger mit dem Schienbein drübergedrückt. Es war so etwas von bizarr!"

Ob und wann Leicester die 25 Millionen für Szalai hinblättert, wird wohl davon abhängen, wann sich die "Foxes" (derzeit Ligadritter) für die Champions League qualifizieren.

Manager Brendan Rodgers fordert schon länger einen zusätzlichen Innenverteidiger zu Wesley Fofana, Çağlar Söyüncü und den alternden Jonny Evans (33) und Wes Morgan (37).

Im Jänner noch ein Schnäppchen

Für Fenerbahçe wäre der Transfer ein Jackpot! Die Türken haben Szalai erst im Jänner um läppische zwei Millionen Euro Ablöse von Apollon Limassol geholt. Bereits dort avancierte er zum Teamspieler.

Rapid hat Szalai im Sommer 2017 seinen Rücken gekehrt und auf seiner Facebook-Site damals gepostet: "Ich werde Rapid weiterhin im Herzen tragen. Aber um den nächsten Schritt in meiner Karriere machen zu können, muss ich den Verein leider verlassen."

Thomas Schöpf