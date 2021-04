"Ratloser" Zorc mit Kampfansage an Frankfurt und Co.

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Michael Zorc will mit dem BVB erneut in die Champions League

Für Borussia Dortmund beginnt am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen der Endspurt um die Champions-League-Qualifikation. BVB-Sportdirektor Michael Zorc gibt sich kämpferisch - und gibt zu, für die fehlende Konstanz seiner Mannschaft keine Erklärung zu haben,

"Wir haben viele Wochen der Wahrheiten gehabt und einige kommen auch noch. Für mich ist wichtig, dass wir es in die Mannschaft hineinbekommen, dass es möglich ist. Vor zwei Jahren lag Bayer Leverkusen zehn Punkte hinter dem vierten Platz am gleichen Spieltag und hat es auch noch geschafft. Solange es rechnerisch möglich ist, gebe ich nicht auf", argumentierte Zorc gegenüber "BVB-TV".

Sechs Spiele vor dem Ende der Saison muss die Borussia sieben Punkte aufholen, um Eintracht Frankfurt noch vom vierten Platz zu verdrängen und sich für die Königsklasse zu qualifizieren.

Zorc will sich allerdings im Saisonfinale gar nicht zu sehr mit der Konkurrenz beschäftigen. "Es liegt in erster Linie an uns. Wir müssen unsere Spiele gewinnen, das haben wir in der Vergangenheit nicht in dieser Stringenz geschafft. Wir müssen da anknüpfen, wo wir in Stuttgart aufgehört haben und uns langsam heranrobben", gab er die Marschroute vor.

BVB: Michael Zorc träumt von großen Champions-League-Nächten

Die Überzeugung, dass das Erreichen des Saisonziels noch möglich ist, sei auch Teil des "Selbstverständnisses" des BVB, so der ehemalige Mittelfeldspieler. Hinzu komme der Wunsch von allen im Klub nach großen internationalen Nächten: "Solche Spiele wie gegen Man City oder Sevilla, die möchten wir wieder haben", sagte Zorc.

Deshalb ärgert es den Champions-League-Sieger von 1997 umso mehr, dass die Mannschaft mit unbeständigen Leistungen im Verlauf der Saison eine bessere Ausgansposition verspielt hat. Die fehlende Konstanz gerade gegen vermeintlich schwächere Teams kann auch Zorc sich nicht erklären. "Ich muss eingestehen, dass ich da etwas ratlos bleibe. Wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, wir machen gegen den 1. FC Köln nicht vier oder sechs Punkte, sondern nur einen, hätte ich gesagt: 'Ich glaube das wird besser'. Das sind unsere aktuellen Probleme, die wir in dieser Saison hatten."

Am Sonntag kann der BVB im Heimspiel gegen Bremen der ersten Schritt einer fulminanten Aufholjagd machen. Dass die Dortmunder aus einer englischen Woche kommen und am Mittwoch nach harten Kampf gegen ManCity aus der Champions League ausgeschieden sind, ließ Zorc vorab nicht als Ausrede für das kommende Pflichtspiel gelten: "Wir brauchen uns keine Müdigkeit einreden. Die Mannschaft ist fit. Ich hoffe, dass alle Spieler eingesetzt werden können und das Erling [Haaland] seine Torquote wieder erhöht. Das brauchen wir, um erfolgreich zu sein."