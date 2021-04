Bericht: Chelsea heiß auf "100-Mio.-Spieler" Bellingham

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Jude Bellingham zeigte zuletzt starke Leistungen im BVB-Trikot

Jude Bellingham hat in den letzten Wochen mit starken Leistungen im Trikot von Borussia Dortmund überzeugt. Sowohl in der Fußball-Bundesliga als auch in der Champions League gegen Manchester City machte der BVB-Mittelfeldspieler auf sich aufmerksam, steuerte im Rückspiel gegen die Cityzens sogar seinen ersten Treffer in der Königsklasse bei.

Vor allem in England verfolgen die Top-Klubs die Entwicklung des 17-jährigen Juwels ganz genau. Bellingham hat bereits seine ersten zwei A-Länderspiele für die englische Nationalmannschaft bestritten und gilt auf der Insel in verschiedenen Medienberichten als der beste 17-Jährige der Welt.

Das größte Interesse am BVB-Durchstarter wird derzeit dem FC Chelsea nachgesagt. Laut einem "Eurosport"-Bericht will der deutsche Teammanager Thomas Tuchel die angestoßene Entwicklung der Blues im Sommer weiter vorantreiben und dafür neue Verstärkungen für das Mittelfeld holen.

Von Bellingham soll Dortmunds Ex-Trainer Tuchel dabei besonders angetan sein. Der Teenager überzeugt in seiner ersten Bundesliga-Saison vor allem mit seiner Vielseitigkeit. Er ist physisch sehr präsent, läuferisch stark, gut im Passspiel und zuletzt auch als Vollstrecker in Erscheinung getreten.

In dem Medienbericht ist sogar schon von einem möglichen 100-Millionen-Pfund-Spieler die Rede, zu dem der Youngster in Kürze aufsteigen könnte. Heißt, dass Bellingham das Potenzial nachgesagt wird, dem BVB eines Tages über 100 Millionen Pfund (rund 115 Millionen Euro) an Transfererlösen einzuspielen.

Die Schwarz-Gelben hatten sich die Dienste des Juwels im letzten Sommer bereits 23 Millionen Euro kosten lassen. Der Wechsel von Birmingham City nach Dortmund nahm Formen an, da war Bellingham nicht einmal 17 Jahre alt.

Vertraglich ist er noch bis 2023 an den BVB gebunden. Bis dato absolvierte Bellingham 39 Pflichtspiele für die Westfalen und erzielte dabei drei Treffer.