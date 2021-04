Interview-Eklat: Funkel äußert sich nach Shitstorm

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Für Friedhelm Funkel gab es heftigen Gegenwind

Friedhelm Funkel hat mit Aussagen im Anschluss an sein erstes Spiel als Trainer des 1. FC Köln für Aufregung gesorgt.

"Sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre, äh, ja, den ein oder anderen Ausdruck darf man ja nicht mehr sagen", hatte Funkel nach dem 0:3 bei Bayer Leverkusen in einem Sky-Interview gesagt und dann ergänzt: "Durch ihre Spieler, die halt so schnell sind."

Im Internet wurden die Aussagen in den Sozialen Netzwerken teilweise heftig diskutiert. Am Abend erklärte sich Funkel in einer Stellungnahme des Vereins, ohne aufzuklären, welchen Begriff er gemieden hatte.

"Nichts anderes war gemeint"

"In dem Interview bei 'Sky' bezog ich mich einzig auf die enorme Schnelligkeit von Leverkusens Spielern", wurde der 67-Jährige dort zitiert: "Nichts anderes war gemeint, nicht anderes wollte ich damit sagen."

Welchen Ausdruck er sich letztlich verkniffen hatte, klärte der Trainer damit nicht auf. Leverkusen kam durch die Treffer von Leon Bailey (5./76. Minute) und Moussa Diaby (51.) zum Sieg.