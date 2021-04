Klagenfurt gewinnt Zweitliga-Aufstiegsduell

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Peter Pacult bleibt mit Klagenfurt Nr. 1 im Aufstiegsrennen/Archivbild

Austria Klagenfurt hat am Sonntag in der 2. Liga einen 3:0-Heimsieg gegen den GAK gefeiert.

Im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga hat die Austria einen wichtigen Erfolg verbucht. Das Team von #Pacult setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen den Grazer AK durch, feierte damit den dritten Sieg in Serie und schüttelte einen Konkurrenten ab. Foto: GEPAhttps://t.co/uLFFpYkSvV pic.twitter.com/v8dgJYGSD3 — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) 18. April 2021

Die Truppe von Trainer Peter Pacult holte sich damit wieder Rang vier zurück, zwei Punkte vor Aufstiegskonkurrent Wacker Innsbruck. Die Tiroler hatten am Samstag bei den Young Violets Austria Wien 2:0 gewonnen. Der GAK als dritter aufstiegsberechtiger Verein fiel sechs Runden vor Schluss durch die Niederlage womöglich entscheidend neun Punkte hinter Klagenfurt zurück.

In einem nicht auf höchstem Niveau gestandenen Match erzielten Kosmas Gkezos (16.), Markus Pink (52.) und Tim Maciejewski (79.) Klagenfurts Tore. Die Kärntner liegen nun drei Punkte hinter dem zweitplatzierten Lafnitz, wobei das zwei Zähler voranliegende Liefering auf Rang drei jedoch zwei Partien weniger ausgetragen hat. Endrang eins oder zwei würde dem Besten aus dem Trio Klagenfurt, Innsbruck und GAK den automatischen Aufstieg bringen, ab Rang drei gäbe es eine Relegation.

Rapid II besiegt Horn

Im zweiten Spiel vom Sonntag bezwang Rapid Wien II daheim den SV Horn mit 1:0 (0:0). Im Duell des Vorletzten gegen den Letzten setzten sich die Jung-Rapidler durch ein Tor von Oliver Strunz (76.) drei Punkte von den Niederösterreichern ab, bleiben aber - punktgleich mit den Young Violets - auf Tabellenrang 15. Die Frühjahrsbilanz der von Steffen Hofmann gecoachten Grün-Weißen kann sich sehen lassen. Mit sechs Siegen holte das Team 18 von bisher 24 geholten Punkte seit dem Jahreswechsel.

In der nächsten Runde kommt es am Freitag in Innsbruck zum Duell Wackers mit Klagenfurt, der GAK empfängt Rapid II.

apa