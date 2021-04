Breitseite für Flick! FC Bayern "missbilligt" Alleingang

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick möchte den FC Bayern im Sommer verlassen

Hansi Flick hat nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg seinen Abschied vom FC Bayern angekündigt. Nach dem Trainer-Beben blieb die Führungsetage des Rekordmeisters lange Zeit still. Nun hat sich der Vorstand in einer Stellungnahme auf der Vereinshomepage geäußert. Klar ist jetzt: Es handelte sich um einen nicht abgesprochenen Alleingang des Trainers.

"Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick", heißt es unter anderem in dem Schreiben, das ganz sicher für neue Schlagzeilen sorgen wird.

Gespräche zwischen Trainer und Verein sollen "wie vereinbart" nach dem Bundesliga-Spiel gegen Mainz 04 (24. April) fortgesetzt werden. Eine Vereinbarung, an die sich Flick offenkundig nicht hielt.

Unmittelbar im Anschluss an den 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am gestrigen Samstag hatte Flick im "Sky"-Interview verkündet: "Ich habe der Mannschaft heute gesagt, dass ich den Verein unter Woche nach dem Spiel in Paris darüber informiert habe, dass ich gerne am Saisonende aus meinem Vertrag raus möchte. Es war keine einfache Entscheidung für mich."

FC Bayern: Die komplette Stellungnahme im Wortlaut

"Am gestrigen Samstag informierte Hansi Flick, der Cheftrainer des FC Bayern, die Öffentlichkeit über seinen Wunsch, seinen bis Juni 2023 laufenden Vertrag vorzeitig zum Ende der aktuellen Saison aufzulösen. Über diesen Wunsch hatte Hansi Flick den Vorstand der FC Bayern München AG im Verlauf der vergangenen Woche unterrichtet. Hansi Flick und der FC Bayern hatten daraufhin vereinbart, den Fokus auf die Spiele gegen den VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen (20.04.) und den 1. FSV Mainz 05 (24.04.) zu legen, um die volle Konzentration des gesamten Vereins auf diese drei wichtigen Spiele nicht zu stören.

Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen.

Der Vorstand der FC Bayern München AG"