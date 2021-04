Salzburgs Kaderbreite als entscheidender Vorteil

APA

Blickt seinem zweiten Meistertitel mit Salzburg entgegen: Jesse Marsch

Der LASK muss nach dem 0:2 gegen Serienchampions Red Bull Salzburg den Kampf um den Meistertitel endgültig abschreiben. Die "Bullen" beweisen hingegen einmal mehr "dass wir in der Schlussphase immer wieder nachlegen können".

Red Bull Salzburg ist am besten Wege, seine achte Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach zu bringen. Der 2:0-Sieg über den LASK im Schlager am Sonntag war zwar ein mühevoller, vergrößerte den Vorsprung auf den ersten Verfolger Rapid sieben Runden vor Schluss aber schon auf neun Punkte. Dazu winkt der Cuptitel, im Finale am 1. Mai heißt der Gegner neuerlich LASK - der alle drei bisherigen Saisonduelle verloren hat. "Geschichte wiederholt sich", ächzte LASK-Coach Dominik Thalhammer.

"Wir waren knapp dran, aber letztendlich heißt der Sieger wieder Salzburg", meinte Thalhammer, der als Coach der "Athletiker" Salzburg bisher 1:3, 0:1 und 0:2 unterlag. Dabei erledigte sein Team am Sonntag tatsächlich lange Zeit "einen guten Job", wie Thalhammer meinte. Erst mit Fortdauer der zweiten Hälfte wirkte Salzburg stärker und machte die Anstrengungen der Gäste durch Tore von Mërgim Berisha (87.) und Noah Okafor (93.) im Finish zunichte. "Wir wissen, dass wir in der Schlussphase immer wieder nachlegen können und es für die Gegner schwer ist, das Niveau so lange zu halten", befand Marsch.

"Man muss schon sagen, dass wir momentan einen breiteren Kader als der LASK haben. In so einem knappen Spiel kann ganz einfach die Bank entscheiden", meinte Marsch im Hinblick auf den Endspurt in einer Partie, in der man gegen die LASK-Defensive nur wenig Stiche machte und im Fall der Fälle an der Stange (Berisha) oder so wie Patson Daka beim Köpfler kurz vor der Pause am eigenen Unvermögen scheiterte. Marsch nach dem Geschenk zum 80er von Ehrenpräsident Rudolf Quehenberger tags zuvor: "Der LASK hat unheimlich gekämpft und es uns sehr schwer gemacht."

"Bereit für mehr": Sonderlob für Toptalent Karim Adeyemi

Extralob in puncto Bankspieler erhielt Karim Adeyemi, der bei beiden Toren den Assist lieferte. Denn noch Ende Februar hatte Marsch das 19-jährige deutsche Toptalent beim 1:2 gegen Sturm Graz nach 37 Minuten vom Platz beordert. "Nach diesem Spiel ist er reifer geworden, und er ist bereit für mehr und mehr", meinte der Coach rückblickend. Im Cupfinale erwartete er einmal mehr "einen großen Kampf" und sah einen klaren Vorteil: "Dass wir Spielern Pausen geben können, um dann eine ganz frische Mannschaft zu bringen."

Vom Cup mögen die Linzer noch träumen dürfen, den Meistertitel müssen sie hingegen endgültig abschreiben. Die Konzentration gilt nun dem Duell mit Rapid eventuell auch Sturm Graz um Platz zwei. Einen Punkt liegen die Linzer vor den Steirern, zwei Zähler fehlen ihnen auf Grün-Weiß. Bereits am Mittwoch (20:30 Uhr) kommt es in Pasching zum Duell mit den Hütteldorfern.

"Wir haben extrem viel investiert, um hier einen Punkt mitzunehmen. Man muss ganz einfach die Kräfteverhältnisse anerkennen", stellte Thalhammer nüchtern fest. "Wichtig ist, was am Ende steht. Denn wenn Salzburg völlig überlegen gewesen wäre, müsste man das hinterfragen. Aber das war ja nicht der Fall. Am Ende entschied eine Aktion, das ist der hohen Qualität Salzburgs auch von der Bank geschuldet."

Dem kommenden Duell mit Andreas Ulmer und Co. blickte er keineswegs ohne Hoffnung entgegen. "Es geht um Kleinigkeiten. Alle drei Spiele (unter seiner Ägide, Anm.) waren richtig gute Leistungen. Wenn wir exakt an unseren Prinzipien festhalten und die auch bringen, dann haben wir eine Chance."

