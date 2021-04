Jadon Sancho vor BVB-Comeback

Alex Gottschalk/POOL

Jadon Sancho steht beim BVB vor einer Rückkehr auf den Platz

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss seit Wochen auf Topspieler Jadon Sancho verzichten. Der Flügelspieler des BVB steht nun vor einer Rückkehr in den Spieltagskader - möglicherweise schon zum nächsten Punktspiel gegen den 1. FC Union Berlin (Mittwoch, 20:30 Uhr).

BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl offenbarte gegenüber "WAZ" die "Hoffnung, dass ein Einsatz von Jadon Sancho für Mittwoch im Bereich des Möglichen liegt". Der ehemalige Dortmunder Kapitän konnte und wollte sich jedoch noch nicht festlegen und betonte, man werde "die kommenden Trainingseinheiten abwarten" müssen. Aber: "Er macht einen guten Eindruck auf mich."

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc gab sich gegenüber der Zeitung indes etwas zurückhaltender. "Wir hoffen, dass Jadon Sancho diese Woche wieder auf dem Platz stehen und mit der Mannschaft trainieren kann. Aber wir müssen schauen, wann er wieder spielen kann", so der einstige Mittelfeldspieler der Schwarz-Gelben. Gut möglich also, dass mit Sancho erst im so wichtigen Spiel gegen den VfL Wolfsburg (24.04., 15:30 Uhr) zu rechnen ist.

BVB-Boss Zorc gibt Marschroute vor

Jadon Sancho fehlt dem BVB seit dem Achtelfinal-Pokalduell gegen Borussia Mönchengladbach Anfang März aufgrund eines Muskelbündelrisses. Der 21 Jahre alte Engländer durfte Teile der Reha in Dubai abhalten, erst vor rund drei Wochen kehrte er nach Dortmund zurück. Seither tastet sich Sancho langsam an ein Comeback in der Bundesliga heran. Sancho ist mit sechs Toren und zehn Vorlagen der Spieler des BVB in der Bundesliga mit den zweitmeisten direkten Torbeteiligungen.

Im Spiel gegen Union Berlin muss Borussia Dortmund erneut unter Beweis stellen, dass die Formkurze nach dem 4:1-Sieg gegen Werder Bremen am vergangenen Sonntag weiter nach oben zeigt. Der Rückstand auf Eintracht Frankfurt und den vierten Tabellenplatz, der zur Qualifikation für die Champions League berechtigt, beträgt vier Punkte.

Die Köpenicker sitzen dem Revierklub ihrerseits auf Platz acht mit sechs Zählern Rückstand im Nacken. "Ich habe immer betont, dass die Chance noch da ist. Natürlich fühlt es sich besser an, wenn der Rückstand nur noch vier Punkte beträgt. Aber an der Rolle des Jägers hat sich nichts geändert", gab Michael Zorc die klare Marschroute vor.