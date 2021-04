Michael Steiner verlässt den ÖFB

GEPA pictures/ Walter Luger

Michael Steiner verabschiedet sich vom ÖFB

Dem ÖFB kommt der sportliche Leiter der Frauen-Akademie und der Teamchef des U19-Frauenteams abhanden. Wie der Verband bekannt gibt, verlässt Michael Steiner den ÖFB Richtung FC Basel, um dort die Leitung der Ausbildungen der U10 bis U17-Burschen zu übernehmen.

Michael Steiner beendet seine Tätigkeit beim ÖFB und schließt sich dem Schweizer Topklub FC Basel an. Der 46-Jährige, der zuletzt sportlicher Leiter der Frauen-Akademie und Teamchef des U19-Frauenteams war, übernimmt beim Klub von ÖFB-Tormann Heinz Lindner die Leitung der Ausbildung der Burschen der U10 bis U17.

Steiner war 2017 für den ÖFB aktiv, nachdem er vorher bei den Bundesligisten Red Bull Salzburg, SKN St. Pölten und im Nachwuchs des SK Rapid tätig war. In Basel kommt es zudem zum Wiedersehen mit Percy van Lierop, der dort Nachwuchschef ist und den Steiner bereits aus gemeinsamer Zusammenarbeit in Salzburg kennt.Über die Nachfolger Steiners wird laut ÖFB-Aussendung in den nächsten Wochen entschieden.

red