Stuttgart will mit Kalajdžić verlängern

Cathrin Müller via www.imago-images.de

Saša Kalajdžić soll dem VfB Stuttgart noch länger erhalten bleiben

14 Tore in 28 Bundesligaspielen gelangen Saša Kalajdžić in dieser Saison für seinen Klub VfB Stuttgart. Das macht auch die Konkurrenz aufmerksam auf den ÖFB-Stürmer, wenig verwunderlich, dass die "Schwaben" den Vertrag mit ihrem Goalgetter vorzeitig verlängern wollen.

>> Die Vereinsstatistik von Saša Kalajdžić in der weltfussball-Datenbank

Saša Kalajdžić zählt in der deutschen Bundesliga zu den Entdeckungen der laufenden Saison und konnte mit 14 Treffern in 28 Ligaspielen bisher mehr als überzeugen. Der ÖFB-Legionär führt aktuell die interne Torjägerliste seines Vereins an und zieht durch seine konstanten Leistungen auch das Interesse anderer, namhafter Klub auf sich. Kein Wunder also, dass sein Team VfB Stuttgart den Vertag mit dem ehemaligen Admira-Stürmer vorzeitig verlängern will. Aktuell ist Kalajdžić noch bis Sommer 2023 an den Tabellenzehnten der Bundesliga gebunden.

Stuttgart kann beim Gehalt noch höher gehen

Gegenüber der "Bild" macht Stuttgart-Sportdirektor Sven Mislintat aber klar, dass man diesbezüglich bald Gespräche aufnehmen möchte: "Wir wissen, wie gut er ist. Wir werden die Gespräche mit Saša spätestens im Sommer führen, entweder noch vor oder nach der EM."

Gerade in der Rückrunde konnte der zwei-Meter-Mann mit neun Toren in zwölf Spielen überzeugen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Union Berlin zuletzt, konnte er das Tor von Stuttgart immerhin mustergültig vorlegen. Sein Aufwärtstrend blieb natürlich nicht unbemerkt, unter anderem sollen Topklubs wie RB Leipzig oder auch Tottenham Hotspur ihr Interesse am ÖFB-Stürmer angemeldet haben.

"Wenn Saša Angebote bekommen sollte, bei denen er sich deutlich besser stellen kann, dann sind wir in der Lage, einiges dagegen zu bieten und dafür aber auch eine Vertragsverlängerung über ein Jahr zu bekommen", gibt sich Mislintat aber hoffnungsvoll seinen Goalgetter noch länger halten zu können. Momentan kommt Kalajdžić auf ein Jahresgehalt von geschätzt eine Million Euro.

Das kann und wird sich durch den Vertrag wohl ändern, wie Mislintat sagt: "Wenn er viel und gut spielt, kann er schon jetzt finanziell wachsen, es gibt Steigerungsmöglichkeiten innerhalb seines derzeitigen Vertrags." Doch allgemein sieht der VfB-Sportdirektor die Situation um seinen Torjäger noch relativ entspannt: "Er weiß auch, wie wir zu ihm gestanden haben als er verletzt war. Wir haben keinen für seine Position nachverpflichtet, haben immer an ihn geglaubt. Das gibt er uns nun mit Herz und Seele zurück."

red