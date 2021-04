Serdar deutet Schalke-Abgang an: "Möchte Titel gewinnen"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Verlässt Suat Serdar den FC Schalke 04?

Nationalspieler Suat Serdar hat sich zur Krise des FC Schalke 04 geäußert und seinen Verbleib bei den Königsblauen über den Sommer hinaus gleichzeitig offen gelassen.

Nach Niederlagen habe er oft seinen Personaltrainer angerufen und um zusätzliches Training gebeten, "unabhängig davon, ob ich eigentlich körperlich müde war. Aber ich musste mich einfach komplett auspowern", sagte der Mittelfeldspieler der Sport Bild: "So musste ich mit keinem über das Spiel sprechen. Ich wollte einfach nur leiden und schweigen."

Doch auch mental nahm Serdar der sportliche Niedergang des Traditionsklubs mit. Er habe sich "so oft den Kopf zerbrochen, woran genau es gelegen hat", sagte der 24-Jährige - eine Antwort habe er nicht gefunden. Serdar gab an, keine anderen Fußball-Spiele mehr geschaut zu haben, "weil ich nicht ertragen konnte, wie andere Mannschaften jubeln".

FC Schalke 04: Suat Serdar träumt von "Spanien und England"

Die zahlreichen Trainer-Wechsel auf Schalke seien "hart" gewesen, gab er zu. "Da sucht man natürlich auch die Schuld bei sich selbst. Am Ende ist man als Spieler ja dafür verantwortlich, dass es zu dieser Situation kam. Und dass andere dafür büßen müssen. Im Fußball ist das nun einmal meistens der Trainer."

Schalkes Abstieg ist durch das 0:1 am Dienstag bei Arminia Bielefeld besiegelt. Eine Zusage, in der 2. Liga beim Wiederaufstieg definitiv mithelfen zu wollen, gab Serdar nicht. Er wisse "wirklich nicht, was im Sommer passiert".

Seine Sätze klingen eher nach einer Bewerbung für andere Klubs: "Langfristig möchte ich möglichst dauerhaft Champions League spielen und Titel gewinnen." "Extrem" reizvoll fände er außerdem "Spanien und England", gab der frühere Mainzer an.