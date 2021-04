"Ein No-Go": Flick wird nach Hetze gegen Brazzo emotional

GEPA pictures/ Ulrich Gamel via www.imago-images.d

Hansi Flick hat über die Lage beim FC Bayern gesprochen

Der FC Bayern kann am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 (15:30 Uhr) die neunte Meisterschaft in Folge einfahren. Doch der Fokus der letzten Tage lag beim deutschen Rekordmeister eher auf dem Zoff zwischen Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem damit zusammenhängenden Wunsch des Trainers, die Münchner im Sommer zu verlassen.

Auf der Spieltags-Pressekonferenz hat sich Flick nun deutlich gegen die Hetze und die Hass-Botschaften, die Salihamidzic entgegenschlagen, ausgesprochen und ist dabei emotional geworden.

"Ich glaube jeder, der hier ist und zuschaut, kann sich vorstellen, wie es ist, wenn seine eigene Familie so beschimpft wird", sagte Flick und fügte an: "Brazzo hat eine tolle Familie."

Es seien Grenzen überschritten worden, so Flick. "Bei allen Dingen, die Brazzo und ich hatten, ist es nie ins Persönliche gegangen. Es ging mir immer um den Weg. Die Arbeit macht mir Spaß, mehr Spaß als die Erfolge. Wir haben hoffentlich sieben Titel zu feiern in zwei Jahren - da hat Brazzo auch einen großen Anteil dran - das können wenige von sich sagen. Deswegen ist dieser Weg so wichtig."

Flick: "Ich missbillige die Hetze gegen Salihamidzic"

Er und Brazzo hätten "einen anderen Ansatz", führte Flick aus. "Wir denken vielleicht über Dinge anders. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir uns persönlich trotzdem schätzen."

Es sei "ein No-Go, dass so etwas passiert. Solche Dinge sollten nicht an der Tagesordnung sein. Es geht hier um Fußball. Fußball ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Familie. Bei allen Dingen, die Hasan und ich hatten, ist diese Hetze eine Sache, die ich absolut missbillige. Das geht überhaupt nicht!", betonte der Bayern-Coach, der im Sommer in München aufhören möchte.

Robert Lewandowski rückt zurück in den Kader des FC Bayern

Neben dem Zoff war auch die personelle Lage vor dem Spiel gegen Mainz Thema. Vor allem Robert Lewandowski rückte in den Mittelpunkt, der nach seiner Verletzung sein Comeback feiern wird.

"Er ist wieder im Kader dabei und in sehr guter körperlicher Verfassung, das hat er gezeigt im Training", sagte Flick.

Neben Lewandowski, der wegen einer Bänderdehnung im rechten Knie die jüngsten sechs Pflichtspiele der Münchner verpasst hatte, kehrt auch Serge Gnabry nach seiner Corona-Erkrankung zurück. Bei Marc Roca "müssen wir abwarten", meinte Flick. Weiter fehlen werden Niklas Süle, Corentin Tolisso und Douglas Costa.

Lewandowski würde mit fünf weiteren Treffern in den ausstehenden vier Ligapartien den "ewigen" Torrekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 (40) einstellen. "Da sind wir uns alle einig, dass er das große Ziel hat", sagte Flick, betonte aber auch, dass Lewandowski nach der langen Pause womöglich eine gewisse Anlaufzeit benötige.

Die wichtigsten Aussagen der PK des FC Bayern zum Nachlesen:

+++ Flick über den Ablauf nach dem möglichen Titel +++

"Was sollen wir in der Zeit machen? Wir hoffen, dass wir vor 22 Uhr zuhause sind. Ein Spieler hat auch gesagt, dass es nicht schlecht wäre, wenn wir mit dem Bus fahren würden. Aber wir müssen ohnehin erst einmal den Schritt gegen Mainz machen. Was danach kommt ... da ist Spontaneität angesagt."

+++ Flick über Verrohung unter Fans/Hetze gegen Salihamidzic +++

"Ich weiß nicht, wie viel Prozent diese Menschen ausmachen. Ich glaube jeder, der hier ist und zuschaut, kann sich vorstellen, wie es ist, wenn seine eigene Familie so beschimpft wird. Brazzo hat eine tolle Familie. Ich kenne den Nick sehr gut. Es ist ein toller, aufgeweckter Mensch. Es sind Grenzen überschritten worden. Bei allen Dingen, die Brazzo und ich hatten, ist es nie ins Persönliche gegangen. Es ging mir immer um den Weg. Die Arbeit macht mir Spaß, mehr Spaß als die Erfolge. Wir haben hoffentlich sieben Titel zu feiern in zwei Jahren - da hat Brazzo auch einen großen Anteil dran - das können wenige von sich sagen. Deswegen ist dieser Weg so wichtig. Wir haben einen anderen Ansatz und nur das zählt. Wir denken vielleicht über Dinge anders. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir uns persönlich trotzdem schätzen. Jeder von uns würde seine Familie, wenn das so passiert, schützen. Es ist ein No-Go, dass so etwas passiert. Solche Dinge sollten nicht an der Tagesordnung sein. Es geht hier um Fußball. Fußball ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Das ist die Familie. Bei allen Dingen, die Hasan und ich hatten, ist diese Hetze eine Sache, die ich absolut missbillige. Das geht überhaupt nicht!"

+++ Flick über Rummenigge, der wieder im UEFA-Exekutivkomitee ist+

"Es gibt nicht viele, die solch eine große Erfahrung haben wie er. Das ist nicht nur für den deutschen Fußball sehr wichtig."

+++ Flick über das Quarantäne-Trainingslager +++

"Ich habe gehofft, dass wir sowas nicht machen müssen. Aber ist es so entschieden. Es gibt bei uns aber sowieso keinen großen Unterschied. Wir sind am Arbeitsplatz oder zuhause. Ich hoffe, dass wir am Saisonende etwas durchatmen können. Aber vorher wollen wir den fünften Stern holen."

+++ Wie gehen Sie die kommende Ruhephase an? +++

"Wir blicken auf die Regeneration, werden die Akkus aufladen und das alles mit den Spielern absprechen. Dann können auch Gespräche mit dem FC Bayern stattfinden."

+++ Bekommt Lewandowski vier Mal 90 Minuten? +++

"Es ist erst einmal wichtig, dass wir die deutsche Meisterschaft einfahren. Dann ist auch klar, dass Robert Lewandowski vier Wochen gefehlt hat. Er ist aber in guter körperlicher Verfassung. Wir müssen gucken, wie er das verkraftet. Wir werden ihn alle unterstützen, aber erst einmal steht der Erfolg der Mannschaft und damit des Vereins im Fokus."

+++ Welche Auswirkungen hat der Spiele-Marathon auf Sie? +++

"Man könnte das von der Verletzungshistorie ableiten. Wir haben in den letzten Wochen da, wo es viele Spiele gab, neben Vereinsspielen auch Länderspiele, eine hohe Anzahl gehabt. Der Blick sollte dahingehen, die Belastung der Spieler ernst zu nehmen, genau wie die Verletzungsgefahr und dann die Balance zu halten."

+++ Flick über Mainz +++

"Mainz spielt sehr aggressiv gegen den Ball, steht sehr kompakt. Wir müssen uns auf zweite Bälle einstellen."

+++ Warum ist der FC Bayern der verdiente Meister? +++

Flick: "Weil wir die meisten Punkte haben. Im Ernst: Die Bundesliga ist die Basis dafür, dass wir in der Champions League spielen können. Daher ist es unser Anspruch, Meister zu werden. Über 34 Spieltage ganz oben zu stehen, ist der ehrlichste Wettbewerb. Die Mannschaft hat in dieser Saison immer ihre Qualität gezeigt und ihre Mentalität ebenso."

+++ Flick über das Personal +++

"Wir sind uns alle einig, dass Robert Lewandowski das große Ziel hat, Gerd Müllers Rekord zu knacken. Er ist im Kader dabei. Genau wie Leon Goretzka. Bei Serge Gnabry und Marc Roca muss man noch das Training heute abwarten. Ich bin froh, dass sich der Kader wieder füllt."