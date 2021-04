Manchester City greift nach erstem Saison-Titel

APA/POOL

City-Coach Guardiola visiert im Liga-Cup-Finale ersten Saisontitel an

Manchester City greift am Sonntag nach dem ersten von drei noch möglichen Titeln in dieser Saison. Das Team von Coach Pep Guardiola gilt im englischen League-Cup-Finale im Londoner Wembley-Stadion gegen Tottenham Hotspur als klarer Favorit und darf auch auf die Statistik bauen: Den "kleineren" Cup-Bewerb hat der Vizemeister in den vergangenen drei Jahren immer gewonnen, fünfmal in den vergangenen sieben Jahren hieß der Gewinner Manchester City.

>> Liveticker Tottenham Hotspur gegen Manchester City

Ein neuerlicher Erfolg würde den insgesamt acht Triumph in diesem Bewerb bedeuten, in diesem Fall hätten die "Citizens" mit Rekordsieger Liverpool gleichgezogen. In der Premier League ist der Titel bei elf Punkten Vorsprung auf Manchester United abholbereit, außerdem steht City im Champions-League-Semifinale, wo man im Hinspiel am Mittwoch auswärts auf Paris Saint-Germain trifft.

In dieser entscheidenden Saisonphase droht ManCity ein besonders bitterer Ausfall. Regisseur Kevin de Bruyne zog sich am Samstag beim Out im FA-Cup-Semifinale gegen Chelsea eine Knöchelverletzung zu - ob der Regisseur gegen Tottenham dabei ist, entscheidet sich kurzfristig. Bei Tottenham steht noch ein kleines Fragezeichen hinter Harry Kane, der angeschlagene Goalgetter dürfte laut Medienberichten aber fit werden.

Die "Spurs" kämpfen um den fünften League-Cup-Titel, den ersten seit 2008. Der Triumph vor 13 Jahren ist die bisher einzige Trophäe, die von den Londonern in diesem Jahrtausend gewonnen wurde. Auf der Tottenham-Bank nimmt wieder der 29-jährige Interimscoach Ryan Mason Platz, der bei seinem Debüt am Mittwoch einen 2:1-Erfolg über den Hasenhüttl-Club Southampton feierte. Mason hatte am Montag für den gefeuerten Jose Mourinho übernommen.

8.000 dürfen rein

Für die Partie im Wembley-Stadion sind 8.000 Zuschauer zugelassen. Das Match gilt als Test-Event der britischen Regierung für künftige Massenveranstaltungen im Outdoor-Bereich.

Die Premier-League-Partien gehen jedoch weiterhin ohne Fans in Szene. Der sechstplatzierte Noch-Meister Liverpool kämpft am Samstag an der Anfield Road gegen Newcastle um den Anschluss an die Top vier, Champions-League-Semifinalist Chelsea tritt beim bisherigen Überraschungsteam West Ham an und Manchester United reist nach Leeds.

apa