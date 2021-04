Neuer Dragović-Klub steht wohl fest

GEPA pictures/ Walter Luger via www.imago-images.d

Aleksander Dragović könnte es im Sommer nach Serbien ziehen

ÖFB-Teamspieler Aleksander Dragović hat nach seinem angekündigten Abschied vom deutschen Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen wohl einen neuen Verein gefunden. Das Ziel des 31-Jährigen soll offenbar Serbien sein, mit Meister Crvena Zvezda (Roter Stern Belgrad) wurde Medienberichten zufolge eine Einigung erzielt.

Das Kapitel Bayer 04 Leverkusen wird für Aleksander Dragović im kommenden Sommer nach drei Jahren beendet sein. Dann will sich der 89-fache Teamspieler Österreichs einem Verein anschließen, wo er als Stammspieler Woche für Woche zum Einsatz kommt. Etwas, dass ihm in seiner gesamten Zeit beim deutschen Bundesligisten eher verwehrt blieb, auch in der laufenden Saison stand er nur in sieben von 14 Ligaspielen in der Startelf. Lediglich in der Europa League profilierte er sich mit sieben Startelfeinsätzen in acht Spielen als zentrale Stütze.

Rückkehr zu den serbischen Wurzeln?

Nun soll sich der ehemalige Austria Wien-Kicker für einen neuen Verein entschieden haben, serbischen Medienberichten zufolge zieht es den 31-Jährigen nach Serien zu Meister Roter Stern Belgrad. Der Radio- und Fernsehsender "B92.net" berichtet sogar darüber, dass sich Dragović und der Vorstandsvorsitzende des serbischen Rekordmeisters bereits über einen Wechsel einig sein sollen, nur mehr wenige Details seien zu klären.

Erst vor kurzem gab der Teamspieler Österreich in einem APA-Interview bekannt, dass er sich ab Sommer einer neuen Herausforderung stellen möchte und zwei, drei Optionen habe, darunter auch Roter Stern Belgrad. Für den gebürtigen Wiener mit serbischen Wurzeln wäre es zwar ein Schritt in eine kleinere Liga, dafür hätte er dort aber sehr gute Chancen als Stammspieler regelmäßig um Titel mitzuspielen.

Zudem ist auch der Großvater von Aleksander Dragović, der für den ÖFB-Teamspieler in seiner Karriere ein wichtiger Ansprechpartner ist, ein bekennender Roter Stern-Fan. Der Wechsel hätte somit auch einen persönlichen Bezug für den Defensivprofi.

