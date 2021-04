Liebäugelt Ronaldo mit Rückkehr zu United?

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Macht Cristiano Ronaldo den Abflug aus Turin?

Mit Juventus Turin durchlebt Cristiano Ronaldo eine durchwachsene Saison. In der Liga liegt man nur auf Platz vier, hat elf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand und auch in der Champions League kam schon das frühe Aus. Der portugiesische Superstar könnte die Flucht ergreifen und zu alter Wirkungsstätte zurückkehren.

Juventus kommt in dieser Saison unter Trainer Andrea Pirlo nicht wirklich in Tritt. Nach 32 Spieltagen liegt man in der Liga nur auf dem vierten Platz, im Achtelfinale der Champions League war ebenfalls schon Schluss für den italienischen Serienmeister und Superstar Cristiano Ronaldo sorgte zuletzt mit Frust und schlechtem Mauerverhalten bei Freistößen für negatives Aufsehen. Obwohl der portugiesische Superstar mit 25 Toren die Torjägerliste der Serie A anführt, scheint Ronaldo in Turin nicht wirklich glücklich zu werden.

Bericht: Ronaldo offen für Rückkehr

Dadurch häufen sich auch die Abgangsgerüchte um den ehemaligen Real Madrid-Profi, die "Gazzetta dello Sport" bringt den 36-jährigen Offensivspieler nun mit einer Rückkehr zu seinem ehemaligen Klub Manchester United in Verbindung. Dort war Ronaldo von 2003 bis 2009 aktiv, erzielte in 292 Pflichtspielen rund 118 Tore für die "Red Devils" und bereitete 69 weitere vor. Zudem konnte er mit ihnen drei Meistertitel und einen Champions League-Sieg bejubeln und stieg bei ihnen zum großen Star auf.

Laut Informationen der italienischen Sportzeitung steht Ronaldo einer Rückkehr offen gegenüber und zeigt durchaus Interesse an einem Wechsel nach England. Auch Manchester-Trainer Ole Gunnar Solskjær soll dem Bericht zufolge, eine Rückkehr des Ausnahmekönners begrüßen, der nach neun Jahren bei Real Madrid im Jahr 2018 für eine Ablösesumme von rund 117 Millionen nach Italien zu Juventus wechselte.

Dort steht der zweifache Weltfußballer noch bis Sommer 2022 unter Vertrag, doch angesichts der zähen Form von Juventus und dem erneuten, frühzeitigen Scheitern in der Champions League, könnte Cristiano Ronaldo durchaus bereit sein, noch einmal eine Veränderung vorzunehmen. Bei Manchester United würde er relativ sicher in der Königsklasse im nächsten Jahr agieren, die "Red Devils" liegen aktuell abgesichert auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Stadtrivale City.

red