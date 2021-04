Kiel feiert souveränen Auswärtssieg nach Quarantäne

Unglaublich, was für ein Kraftakt der #Störche! Nach einer 15-jährigen Durststrecke an der Bremer Brücke nimmt die KSV endlich wieder einen Dreier mit an die Förde. #OSNKSV 1:3 😍#2Liga #KielAhoi #Holstein #Kiel pic.twitter.com/fId6HSaC3k