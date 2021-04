Kehl mit BVB-Kampfansage: "Wir werden sie jetzt jagen"

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Sebastian Kehl glaubt noch fest an das Erreichen der Champions League

Anfang des Monats April schien der Kampf des BVB um die erneute Champions-League-Qualifikation bereits verloren. Nach der verdienten 1:2-Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt betrugt der Rückstand in der Tabelle auf Platz vier bereits sieben Zähler. Der Tabellendritte VfL Wolfsburg war sogar schon auf elf Punkte enteilt.

Wer hätte da gedacht, dass Borussia Dortmund nur drei Wochen später wieder dick im Geschäft sein würde? Das 0:2 im direkten Duell am Samstag gegen den BVB bedeutete bereits die dritte Niederlage aus den letzten vier Spielen für die Wölfe, denen auf der Zielgeraden der Spielzeit 2020/2021 offensichtlich die Puste ausgeht.

Besonders von der einst so sattelfesten Defensivreihe ist zuletzt nichts mehr übriggeblieben. Noch im Februar kratzte die VfL-Abwehr um Keeper Koen Casteels an einem Bundesliga-Rekord, als die Wolfsburger siebenmal in Serie ohne Gegentor geblieben waren.

Durch den Doppelpack am Samstag von BVB-Superstar Erling Haaland kassierte Wolfsburg die Gegentreffer neun und zehn in den letzten vier Spielen - eines Champions-League-Aspiranten unwürdig.

Die Schwarz-Gelben hingegen sind rechtzeitig wieder in der Spur, um eine insgesamt unbefriedigende Bundesliga-Spielzeit noch zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Zum ersten Mal unter Cheftrainer Edin Terzic hat der BVB aktuell vier Ligaspiele in Folge gewonnen. Der Rückstand auf die Wölfe beträgt nur noch zwei Zähler, auf Frankfurt nach dessen 1:3-Pleite in Leverkusen sogar nur noch einen Punkt.

Sebastian Kehl, Leiter der Dortmunder Lizenzspielerabteilung, richtete nach dem gewonnenen Sechs-Punkte-Spiel gegen die Niedersachsen eine klare Kampfansage an Wolfsburg und Frankfurt: "Der Druck auf die anderen Mannschaften wächst. Und wir werden sie jetzt jagen. Ich glaube, dass die eine oder andere Mannschaft jetzt nervös wird."

Wolfsburg spürt den BVB wieder im Nacken

Auch BVB-Kapitän Marco Reus hatte sich nach dem wichtigen Auswärtssieg bei "Sky" bereits überzeugt gezeigt, den vierten Tabellenplatz noch zurückzuerobern, sollte sein Team auch in den verbleibenden drei Partien eine derart konsequente und überzeugende Performance auf den Rasen bringen.

Seit Ende der Hinrunde standen die Dortmunder nicht mehr auf einem Champions-League-Platz. Die größte Herausforderung in den verbleibenden vier Wochen Bundesliga-Saison könnte aus Sicht der Westfalen noch das Restprogramm werden: In zwei Wochen steht das Heimspiel gegen RB Leipzig an, danach warten noch der zuletzt bockstarke 1. FSV Mainz 05 sowie am 34. Spieltag Bayer 04 Leverkusen auf die Dortmunder.

Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer zeigte sich daher trotz der jüngsten Pleitenserie seiner Wölfe bei "Sky" auch noch gelassen. "Wenn ich das Restprogramm der Dortmunder und unseres anschaue, dann wage ich mal zu bezweifeln, dass sie die zwei Punkte noch aufholen." Kurios dabei: Auch Wolfsburg spielt noch gegen Leipzig (33. Spieltag) und Mainz (34. Spieltag), hat am nächsten Spieltag außerdem noch Union Berlin zu Gast.