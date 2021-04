Pressestimmen: "FC Bayern enttäuscht auf ganzer Linie"

Patrick Scheiber

Hansi Flick unterlag mit seinen Bayern in Mainz

Mit einer topbesetzten Mannschaft startete der FC Bayern München am Samstagnachmittag ins Spiel beim 1. FSV Mainz 05, um den letzten Schritt in Richtung 31. Deutsche Fußball-Meisterschaft zu gehen. Doch aus dem neunten Titel in Folge wurde es vorerst nichts, die Mainzer überraschten und überzeugten mit einem 2:1-Heimsieg auf ganzer Linie.

Jetzt hoffen die Münchner, am späten Sonntagnachmittag auf dem Sofa Meister zu werden, sollte RB Leipzig im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart verlieren. Die Pressestimmen zur Bayern-Blamage in Mainz:

"Bild": Im Tiefschlaf zum Titel? Bayern vergeigt den ersten Meister-Matchball kläglich, geht bei Abstiegskandidat Mainz nach einem blutleeren Auftritt mit 1:2 baden. Dabei wäre mit einem Sieg der neunte Titel in Folge vorzeitig sicher gewesen. Der Rekordmeister ist im Schlafwagen auf dem Weg zum 31. Titel, verpennt die erste Halbzeit komplett. [...] Die Münchner wirken seltsam unkoordiniert, kraft- und saftlos.

"Sport1": Der FC Bayern München verpasst den vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft. Der Grund: ein ganz starker FSV Mainz 05! Eigentlich war alles für den Gewinn der neunten Meisterschaft in Serie angerichtet. Die letzte Niederlage des FC Bayern beim FSV Mainz 05 lag rund zehn Jahre zurück, zudem waren alle Leisutngsträger an Bord. Doch nach 90 Minuten attestierte Trainer Hansi Flick: "Ich muss Mainz ein Riesenkompliment machen. Sie waren sehr aggressiv, kompakt und haben ihr Tor herausragend verteidigt."

"Münchner Merkur": Der FC Bayern wird am Samstag nicht Deutscher Meister! Die Mainzer spucken den Bayern in die Meistersuppe und entpuppen sich als Party-Crasher. Der FSV gewinnt hochverdient mit 2:1, hätte angesichts zweier Pfosten-Treffer noch höher siegen können. In der zweiten Halbzeit fiel den Gästen nicht viel ein, die Mainzer verteidigten den Vorsprung aufopferungsvoll bis zum Schluss.

"Allgemeine Zeitung": Der FSV macht den Bayern die vorzeitige Meisterschaft kaputt und sammelt nicht eingeplante drei Punkte im Abstiegskampf. Beim 2:1 führen die 05er den FCB eine Hälfte lang vor. Sensationssieg für den 1. FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga: Nach einer eindrucksvollen Darbietung gegen den FC Bayern München schlagen die Rheinhessen den deutschen Fußball-Rekordmeister mit 2:1 (2:0), Jonathan Burkardt (3.) und Robin Quaison (37.) trafen, der Anschlusstreffer von Robert Lewandowski (90.+4) kam für Bayern zu spät.

"Abendzeitung München": Das war viel zu wenig! Der FC Bayern enttäuscht beim FSV Mainz 05 auf ganzer Linie und verliert völlig verdient mit 1:2 - der Ticker zum Nachlesen.

"Süddeutsche Zeitung": In Mainz verspielen sehr müde Bayern die Entscheidung in der Meisterschaft. Die Feier ist vertagt. [...] Der FC Bayern hat am Samstag die erste Möglichkeit, seinen neunten Titel in Serie auch amtlich beglaubigen zu lassen, nicht nutzen können. Völlig verdient verlor er beim FSV Mainz mit 1:2 (0:2), und jetzt muss er mit der Titelfeier warten.

"Spiegel": Außenseiter-Sieg in der Bundesliga - Starke Mainzer verhindern Bayerns vorzeitige Meisterfeier! Die Bayern wollten in Mainz ihre neunte Meisterschaft in Folge fix machen – doch es kam anders. Der Außenseiter führte schon zur Halbzeit mit zwei Toren und konnte auch am Ende jubeln. Manuel Neuer patzte.

"ntv: FC Bayern vergeigt ersten Meister-Matchball! Die Meisterfeier ist vertagt, Bayern München hat seinen ersten Matchball trotz des Comebacks von Weltfußballer Robert Lewandowski überraschend vergeben. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick verlor am 31. Spieltag völlig verdient 1:2 (0:2) beim furios aufspielenden FSV Mainz 05, mit einem Sieg wäre die 31. deutsche Meisterschaft bereits vorzeitig unter Dach und Fach gewesen.

"Sportbuzzer": Der FC Bayern München hätte in Mainz vorzeitig den Meistertitel klarmachen können. Doch das Team von Trainer Hansi Flick verlor beim FSV überraschend mit 1:2. Torwart Manuel Neuer war nach der Niederlage bedient. Die Bayern wollten in Mainz den neunten Meistertitel in Serie feiern - doch daraus wurde nichts. Der Rekordmeister verlor überraschend mit 1:2 beim FSV und lieferte eine enttäuschende Vorstellung ab.