S04-Flirt hat "Bock auf Schalke"

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Sebastian Schonlau vom SC Paderborn soll es dem FC Schalke 04 angetan haben

Der Abstieg des FC Schalke 04 in die 2. Bundesliga ist ebenso verdient wie besiegelt, kein Wunder also, dass sich die Chefetage der Königsblauen bereits mit den Planungen für die kommende Saison beschäftigt. Dabei soll ein Spieler in den Fokus gerückt sein, der sein Geld derzeit im deutschen Fußball-Unterhaus verdient.

Der FC Schalke 04 soll ein Auge auf Sebastian Schonlau vom SC Paderborn geworfen haben. Das berichtet das Portal "fussballtranfers.com". Demnach zeigen die Knappen "konkretes Interesse" am Verteidiger, dessen Vertrag nach der Saison endet.

Schonlau, der Paderborn als Kapitän auf den Rasen führt, soll zwar angepeilt haben, in der kommenden Spielzeit in der 1. Bundesliga auf Punktejagd zu gehen, ein Wechsel zum FC Schalke dürfte aber auch durchaus seinen Reiz haben. Die "WAZ" berichtete am Sonntag, dass Schonlau "Bock auf Schalke" hat.

Zwar stehen die Mannen aus Gelsenkirchen nach der schlechtesten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte vor einer sportlich ungewissen Zukunft, der Name S04 dürfte aber auch abseits der Belletage noch einigen Glanz versprühen.

Dem FC Schalke 04 steht ein großer Umbruch ins Haus

Schonlau schnürt seit 2015 ununterbrochen die Schuhe für den SC Paderborn, kickte für die Ostwestfalen bereits in der Bundesliga und bringt es insgesamt auf über 170 Pflichtspiele für den SCP. Dabei kam der 26-Jährige beinahe ausnahmslos im Abwehrzentrum zum Einsatz.

Eine Position, auf der Schalke durchaus Bedarf haben dürfte. Das vorhandene Personal um Matija Nastasic und Saliuf Sané dürfte in Liga zwei kaum zu halten, beziehungsweise zu bezahlen sein. Den Nachwuchskräften Malick Thiaw und Timo Becker wird man allerdings sicher nur zu gerne einen erfahrenen Mann an die Seite stellen wollen.

Dass Schonlau ablösefrei zu haben ist, macht einen Deal noch verlockender. Zumal Schalkes Kassen erschreckend leer sind. Große Summen dürfte man im Ruhegebiet kaum in den Kader investieren.

Laut "WAZ" droht den Schalkern allerdings namhafte Konkurrenz. Der Hamburger SV soll ebenfalls ein Auge auf den Abwehrspieler geworfen haben.