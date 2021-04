Bachmann nach Aufstieg: "Einfach unglaublich"

Andrew Aleksiejczuk via www.imago-images.de

Der Jubel kannte bei Daniel Bachmann keine Grenzen

Als Stammkeeper fixierte Daniel Bachmann am vergangenen Wochenende mit dem Watford FC den Aufstieg in die Premier League. Nur ein Jahr nach dem Abstieg gelingt den "Hornets" die direkte Rückkehr ins englische Oberhaus und der ÖFB-Goalie hat keinen geringen Anteil daran.

>> Die Vereinsstatistik von Daniel Bachmann in der weltfussball-Datenbank

"Der Druck war so groß, es ist einfach unglaublich", jubelt Daniel Bachmann im Interview mit der "Krone" nach dem fixierten Aufstieg in die Premier League mit seinem Klub Watford FC. Der seit Jänner als Nummer eins der "Hornets" agierende ÖFB-Kicker hatte daran keinen geringen Anteil, blieb in 22 Spielen ganze 13-mal ohne Gegentreffer. In diesem Zeitraum jubelte Watford über unglaubliche 16 Siege und steht mit 88 Punkten zwei Spieltage vor Schluss auf dem gesicherten zweiten Tabellenplatz.

Bachmann will auch im ÖFB-Team ins Tor

Nach dem 1:0-Erfolg gegen Millwall und der Gewissheit, nächstes Jahr wieder gegen Gegner wie Manchester City, Liverpool oder den Chelsea FC antreten zu können, gab es bei Watford kein Halten mehr. Nach dem Schlusspfiff strömten zahlreiche Fans zum Stadion, die Mannschaft zog nach der Kabinenfeier in einen Pub weiter, ehe man auf einer Dachterrasse einer Nobel-Bar in London den Abend in flüßigem Maße ausklingen ließ. "Zwei Tage werden wir nicht trainieren können", gibt sich Daniel Bachmann sichtlich zufrieden.

Der könnte nun der erste Österreicher seit Jürgen Macho werden, der wieder in der Premier League als Nummer eins das Tor hütet. "Wenn ich so weiterspiele, gibt’s keine Frage, dass ich auch in der Premier League der Einser bin", gibt sich Bachmann selbstbewusst. Kein Wunder, als der 26-Jährige im Jänner in den Kasten der "Hornets" rutschte, betrug der Rückstand auf die Aufstiegsplätze noch neun Punkte, nun hat man aktuell sogar zehn Zähler Vorsprung auf einen Nicht-direkt-Aufstiegsplatz.

Dass er mit Ben Foster auch den Keeper verdrängt hat, der in der Premier League, die meisten Paraden aufzuweisen hat, macht Bachmann besonders stolz: "Er hält den Rekord für die meisten Paraden in der Premier League, so jemanden hinter mir zu lassen, ist schon eine Genugtuung."

Doch nicht nur bei Watford will sich Bachman auf längere Sicht durchsetzen, auch im Nationalteam strebt der 1,90-Meter-Mann einen Stammplatz bei der kommenden Europameisterschaft an: "Ich habe beim Klub meinen Teil beigetragen, will auch bei der EURO spielen. Der Teamchef wird sich entscheiden." Angesichts der überzeugenden Leistungen von Daniel Bachmann, wird Franco Foda bestimmt ins Grübeln kommen.

red