Dejan Ljubicic wechselt von Rapid zu Köln

Dejan Ljubicic versucht sein Glück in Deutschland

Das Rätselraten um die Zukunft von Dejan Ljubicic hat ein Ende. Wie der SK Rapid Wien in einer Aussendung bekannt gibt, schließt sich der Kapitän der Grün-Weißen mit kommendem Sommer dem deutschen Bundesligisten 1. FC Köln an. Bei den "Geißböcken" unterschreibt Ljubicic einen längerfristigen Vertrag bis 2025.

Der Abgang von Dejan Ljubicic vom SK Rapid stand schon seit längerem fest, nun ist auch das Rätsel um seinen künftigen Verein beendet. Wie der Tabellenzweite der Bundesliga in einer Aussendung bekannt gibt, schließt sich der Kapitän der "Grün-Weißen" dem deutschen Bundesligisten 1. FC Köln an und unterschreibt dort einen längerfristigen Vertrag bis Sommer 2025. Ljubicic absolvierte für Rapid bisher rund 126 Pflichtspiele, in dem ihm acht Tore und zehn Vorlagen gelangen.

Bei Rapid seit der Jugend

"Es war für mich alles andere als eine einfache Entscheidung. Rapid hat mir in den vergangenen 15 Jahren unglaublich viel gegeben und dafür werde ich diesem großartigen Verein für immer dankbar sein. Ich bin als Kind gekommen und durfte mich beim besten Verein in Österreich sowohl menschlich als auch sportlich zu einem erwachsenen Mann entwickeln", so Ljubicic zu seinem Abschied.

Der 23-jährige gebürtige Wiener kam im Jahr 2006 vom FavAC nach Wien-Hütteldorf, durchlief dort alle Nachwuchs- und Akademiemannschaften und feierte im August 2017 nach einer kurzen Leihe beim SC Wiener Neustadt sein Debüt für die Profimannschaft der "Grün-Weißen". Seit Beginn der aktuellen Saison ist der ehemalige U21-Teamspieler Österreichs auch Kapitän bei seinem Stammverein.

"Wir wünschen Dejan alles Gute und möglichst großen sportlichen Erfolg bei seinem neuen Verein. Dejan ist ein Grün-Weißer durch und durch, der sich diesen Wechsel in ein großes Fußballland wie es Deutschland ist durch seine gezeigten Leistungen auch verdient hat. Er ist sowohl auf als auch abseits des Platzes mit seiner Einstellung ein vorbildhafter Fußballprofi, der immer alles für den Verein gegeben hat und ich bin überzeugt, dass er dies auch in den kommenden fünf Spielen im Trikot mit dem Rapid-Wappen machen wird", so Rapid-Sportdirektor Zoran Barišić in einer ersten Reaktion.

Ljubicic will mit Rapid eine erfolgreiche Saison abschließen

Dem pflichtet auch Trainer Didi Kühbauer bei: "Ich kenne Dejan Ljubicic so gut, um zu wissen, dass er jetzt definitiv in Gedanken noch nicht bei seinem neuen Verein ist. Er hat bei uns noch ein paar wichtige Spiele, die will und wird er gut bestreiten, alles andere würde nicht seinem Naturell entsprechen. Wir wollen gemeinsam als Team noch unsere Saisonziele erreichen, Dejan wird einen wichtigen Teil dazu beitragen können."

In der laufenden Saison stand Dejan Ljubicic bisher in 19 Bundesligaspielen auf dem Feld, dazu kommen noch jeweils zwei Einsätze in der Champions League-Qualifikation sowie dem ÖFB-Cup und drei Spiele in der Europa League-Gruppenphase.

"Ich möchte mich hier an dieser Stelle bei allen Vereinsverantwortlichen, meinen Trainern, Betreuern sowie den Mitspielern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allem den Fans für die schöne Zeit bedanken. Rapid wird immer in meinem Herzen bleiben. Danke, Rapidler und Rapidlerinnen für diese unfassbar schöne Zeit. Bis zum 22. Mai zählt nur der SK Rapid, denn wir wollen diese Saison zu einer sehr, sehr guten in unserer Vereinsgeschichte machen", hofft Ljubicic auf einen erfolgreichen Saisonabschluss mit seinem Stammklub.

