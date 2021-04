Riegler zählt zu loyalsten Profis der Welt

GEPA pictures/ David Geieregger

St. Pöltens "Leiwolf" Christoph Riegler

Die Nummer 1 des SKN St. Pölten, Christoph Riegler, ist laut "Centre International d'Etude du Sport" (CIES) in einer Weltrangliste die Nummer 17 der "loyalsten Spieler" weltweit!

Spätestens seit dem Abgang von Michi Ambichl (aus Pyhra) ist Keeper Christoph Riegler (aus Ybbs) - neben Masseur-Legende Hans Fehringer - der größte "Local Hero" beim SKN St. Pölten. Was die Vereinstreue aktueller Erstliga-Profis betrifft, hält Riegler sogar mit den fleißigsten in der Weltspitze mit!

Mit 26.643 Einsatzminuten in 297 Liga-Einsätzen (158 in der Ersten Liga, 139 in der Bundesliga) im Messzeitraum zwischen dem 19. April 2011 und dem 19. April 2021 für ein und denselben Verein liegt Riegler in einer Spieler-Weltrangliste auf Platz 17. Und das bei insgesamt 540 untersuchten Teams in 35 erstklassigen Profi-Ligen!

Weltrekordler ist Sebastián Viera mit 395 Ligaspielen (und 35.687 Minuten) für Atlético Junior. In den Top-5-Ligen Europas (ENG, SPA, D, ITA, FRA) führt Kasper Schmeichel mit 372 Einsätzen für Leicester City vor Lionel Messi mit 340 Spielen für Barça und David de Gea mit 337 Spielen für Manchester United.

Die Österreich-Wertungen

In Österreich liegen Andi Ulmer (273 Spiele für RB Salzburg) und Thomas Reifeltshammer (267 Spiele für SV Ried) im Messzeitraum hinter Riegler auf den Plätzen zwei und drei. Martin Kobras folgt mit 260 Spielen für Altach

In der Minuten-Rangliste ist Kobras (23.062) wiederum Dritter hinter Riegler und Reifeltshammer (23.356) und Salzburgs "Dauerbrenner" Ulmer (22.979) "nur" Vierter.

red