Enthüllt: An diesem Erfolgstrainer war Schalke dran

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Oliver Glasner (l.) stand einst beim FC Schalke auf der Liste

Während die Planungen für die 2. Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 auf Hochtouren laufen, sickern immer neue Details über die Umstände des sportlichen Niedergangs durch. Offenbar leistete sich Ex-Boss Clemens Tönnies eine folgenschwere Fehleinschätzung.

Rückblick: Im Frühling 2019 fahndete der FC Schalke mit Hochdruck nach einem neuen Trainer für die Saison 19/20. Die zu diesem Zeitpunkt in den Abstiegskampf geratene Mannschaft sollte so schnell wie möglich wieder in ruhigere Fahrwasser geführt werden.

Die Wahl fiel schlussendlich auf David Wagner, der zuvor in England zeitweise erfolgreich gearbeitet hatte und als ehemaliger "Eurofighter" im Verein hohes Ansehen genoss.

Wie die "WAZ" nun enthüllte, hätte der damalige Sportvorstand Jochen Schneider allerdings einen anderen Übungsleiter bevorzugt. Einen, der aus heutiger Sicht wie ein Heilsbringer wirkt: Oliver Glasner.

Tönnies wollte Wagner statt Glasner beim FC Schalke 04

Der Österreicher hatte sich in seiner Heimat beim Linzer ASK einen Namen gemacht und strebte in die Bundesliga, Schneider war begeistert. Doch der damalige Knappen-Boss Clemens Tönnies legte sein Veto ein und boxte die Verpflichtung von Fanliebling Wagner durch.

Das Ende vom Lied: Glasner ging nach Wolfsburg und führte den VfL in der Folge direkt in die Spitzengruppe, während Wagner nach einem vielversprechenden ersten Halbjahr nichts mehr gelingen wollte. Im Herbst 2020 trennten sich die Wege schließlich wieder.

Seither haben mehrere Nachfolger versucht, die Königsblauen wieder in die Spur zu bringen - vergeblich. Auf Wagner folgte Manuel Baum, danach durfte Christian Gross sein Glück versuchen, mittlerweile ist Dimitrios Grammozis am Ruder. Den Abstieg in die 2. Bundesliga konnte keiner von ihnen verhindern.